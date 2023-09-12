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Украинская разведка сделала «подарок» для оккупантов: видео атаки по позициям россиян

Спецназовцы ГУР атаковали позиции россиян во временно оккупированном Энергодаре.

сегодня, 16:39
Автор:
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Slava Kot
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Украинская разведка сделала «подарок» для оккупантов: видео атаки по позициям россиян

Спецназовцы ГУР атаковали позиции россиян в Энергодаре

Главное управление разведки (ГУР) вместе с движением сопротивления поздравили оккупантов с праздником в Энергодаре, где была совершена атака по месту нахождения россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление ГУР. 


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Как отметили в ГУР, они совместно со спецназовцами и местным движением сопротивления прислали "подарок" в честь "дня подразделений по вопросам миграции системы МВС РФ". Под "подарком" украинская разведка подразумевает беспилотники, атаковавшие российские позиции.

"Подарок был доставлен прямо во время праздничного застолья, которое было организовано в помещении оборудованном под отдел паспортизации", — сообщили в ГУР и добавили, что в результате поражения возник мощный пожар, а на место инцидента прибыли несколько автомобилей скорой помощи.

Одновременно ГУР атаковало другую позицию оккупантов – радиокоммуникационный пункт связи в Энергодаре. Кроме того, спецназовцы смогли нанести удары по двум коттеджам на окраине города, где находились офицеры российской армии.

"Количество раненых и погибших окупантов уточняется. Мирное население не пострадало", — отметила украинская разведка.

Просмотреть видео с деятельностью ГУР и движения сопротивления на временно оккупированных территориях можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГУР провели удачную спецоперацию и вернули оккупированные Россией с 2015 года объекты под контроль Украины.

Также "Комментарии" писали о представителе украинской разведки Вадиме Скибицком, который назвал количество российских солдат, воюющих на территории Украины.



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Источник: https://t.me/DIUkraine/2846
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