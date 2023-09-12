Украинская разведка сделала «подарок» для оккупантов: видео атаки по позициям россиян

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Slava Kot
Спецназовцы ГУР атаковали позиции россиян в Энергодаре
Главное управление разведки (ГУР) вместе с движением сопротивления поздравили оккупантов с праздником в Энергодаре, где была совершена атака по месту нахождения россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление ГУР.
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Как отметили в ГУР, они совместно со спецназовцами и местным движением сопротивления прислали "подарок" в честь "дня подразделений по вопросам миграции системы МВС РФ". Под "подарком" украинская разведка подразумевает беспилотники, атаковавшие российские позиции.
Одновременно ГУР атаковало другую позицию оккупантов – радиокоммуникационный пункт связи в Энергодаре. Кроме того, спецназовцы смогли нанести удары по двум коттеджам на окраине города, где находились офицеры российской армии.
Просмотреть видео с деятельностью ГУР и движения сопротивления на временно оккупированных территориях можно ниже:
Также "Комментарии" писали о представителе украинской разведки Вадиме Скибицком, который назвал количество российских солдат, воюющих на территории Украины.
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