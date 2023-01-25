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Украинская разведка рассказала, что нужно для успешного контрнаступления ВСУ

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, какая военная техника нужна для удачного наступления на российские позиции.

сегодня, 12:08
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Автор:

Slava Kot

По мнению заместителя начальника разведки Украины Вадима Скибицкого для удачного контрнаступления нужно уничтожить многие российские военные объекты на передовой и в тылу. Кроме того, для формирования ударных групп украинские военные должны быть обеспечены необходимой техникой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого для CNN.

Украинская разведка рассказала, что нужно для успешного контрнаступления ВСУ

В ГУР рассказали, что нужно Украине для контрнаступления. Фото из открытых источников

Украинские чиновники заявляют, что планируют начать контрнаступление на российские позиции до того, как они получат подкрепление. Для этого ВСУ должно идти дальше и уничтожать критические точки снабжения и хранения военной техники россиян. В этом помогут ракеты, которые могут наносить удар в глубь России.

"Чтобы подготовить контрнаступление или наступательную операцию, нужно уничтожить многие объекты не только на передовой, но и в глубине тыла, на 100-150 километров в тылу противника", — говорит Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий привел список необходимой военной техники для удачного наступления.

"Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника", — уверяет Вадим Скибицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Украины назвала критические места, по которым нужно бить в России.

Также "Комментарии" писали об Эрдогане, который решил кардинально изменить свою политику на международной арене. Президент Турции хочет провести совместный саммит с одним из своих величайших врагов последних лет.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/01/25/europe/ukraine-missiles-russia-war-intl/index.html
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