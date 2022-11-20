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Украинская разведка раскрыла план российских спецслужб

Главное управление разведки Украины сообщило о планах российских спецслужб, которые будут пытаться устроить теракты на территории Беларуси

сегодня, 15:02
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Автор:

Slava Kot

Российские спецслужбы готовят серию провокаций на объектах критической инфраструктуры в Беларуси, в том числе и на Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Главного управления разведки Украины.

Украинская разведка раскрыла план российских спецслужб

Россия планирует теракт в Беларуси. Фото: из открытых источников

По данным ГУР, на территории Беларуси должны произойти теракты в виде искусственно вызванных техногенных катастроф критической инфраструктуры страны. Серия терактов предположительно состоится вблизи границы Беларуси с Украиной и другими странами ЕС, в том числе и в Гродненской области, где расположена Белорусская АЭС.

ГУР сообщает, что за этим планом и его реализацией стоят российские спецслужбы, а белорусские органы просто уведомлены об их деятельности.

"Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму", — утверждает Главное управление разведки Украины.

Кроме того, украинская разведка объяснила, зачем россияне реализуют такой план.

"По мнению разработчиков проекта, все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для кремля общественное мнение в белорусском обществе", — считают в ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская разведка сообщила, что Иран требует в Российской Федерации свое оружие.

Также "Комментарии" писали о тайном договоре между Россией и Ираном . По данным США, Иран планирует начать массовое производство дронов-камикадзе на территории Российской Федерации. Американцы заявили, что и дальше будут следить за действиями Ирана и пообещали поддержку Украине.



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Источник: https://gur.gov.ua/content/rosiiski-spetssluzhby-planuiut-provokatsii-na-biloruskykh-obiektakh-krytychnoi-infrastruktury-zokrema-na-biloruskii-aes.html
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