Украинская разведка раскрыла план российских спецслужб

Российские спецслужбы готовят серию провокаций на объектах критической инфраструктуры в Беларуси, в том числе и на Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Главного управления разведки Украины.



Россия планирует теракт в Беларуси. Фото: из открытых источников

По данным ГУР, на территории Беларуси должны произойти теракты в виде искусственно вызванных техногенных катастроф критической инфраструктуры страны. Серия терактов предположительно состоится вблизи границы Беларуси с Украиной и другими странами ЕС, в том числе и в Гродненской области, где расположена Белорусская АЭС.

ГУР сообщает, что за этим планом и его реализацией стоят российские спецслужбы, а белорусские органы просто уведомлены об их деятельности.

"Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму", — утверждает Главное управление разведки Украины.

Кроме того, украинская разведка объяснила, зачем россияне реализуют такой план.

"По мнению разработчиков проекта, все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для кремля общественное мнение в белорусском обществе", — считают в ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская разведка сообщила, что Иран требует в Российской Федерации свое оружие.

Также "Комментарии" писали о тайном договоре между Россией и Ираном . По данным США, Иран планирует начать массовое производство дронов-камикадзе на территории Российской Федерации. Американцы заявили, что и дальше будут следить за действиями Ирана и пообещали поддержку Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!