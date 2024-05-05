logo

BTC/USD

63989.40

ETH/USD

3139.70

LTC/USD

81.32

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинская разведка подтвердила ликвидацию организатора пыточных украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская разведка подтвердила ликвидацию организатора пыточных украинцев

В ГУР сообщили о ликвидации лица, которое помогало пытать украинцев на оккупированных территориях.

сегодня, 15:43
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Российский Следком заявил о ликвидации Евгения Ананьевского, который был одним из организаторов пыточных в оккупированном Бердянске. Эту информацию впоследствии подтвердила украинская разведка.

Украинская разведка подтвердила ликвидацию организатора пыточных украинцев

Машина в которой был ликвидирован Евгений Ананьевский

Следователи РФ заявил, что возбудили уголовное дело по факту убийства работника "исправительной колонии" в Бердянске Запорожской области.

Российское следствие считает, что 5 мая под машину Евгения Ананьевского было заложено взрывное устройство, сработавшее во время его пребывания в автомобиле. От полученных травм организатор пыточных на оккупированных территориях погиб на месте.

Главное управление разведки Украины подтвердило ликвидацию Евгения Ананьевского и указало на новые детали. По информации украинской разведки, взрыв произошел в 9:40, а взорванная машина Ford Kuga принадлежала Ананьевскому. ГУР отмечает, что ликвидированный был одним из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он работал до своей смерти.

"В результате подрыва причастного к пыткам над украинскими пленными Евгений Ананьевский ликвидирован. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — прокомментировали уничтожение Ананьевского в ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на оккупированной Херсонщине в прошлом году был взорван автомобиль с сотрудниками ФСБ и российскими военными, работавшими в застенках.

Также "Комментарии" писали, что украинские силы сопротивления ликвидировали 1 апреля коллаборанта из Луганщины. Он занимался российской пропагандой на оккупированных украинских территориях.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 15:18

Такі мікроуспіхи нічого стратегічно не вирішують. Не ховайтесь як щури коли від вас очікують чогось справді величного і надихаючого. Ви вже ховались під час олімпіади в Сочі, а потім був розстріл Небесної сотні та захоплення Криму де ви так само ховались як щури. Ворог не припиняє навіть на свята навпаки тисне ще більше. У вас є кілька подій: свято православної секти інавгурація і победобісся - покажіть себе нарешті.


Новости

Все новости