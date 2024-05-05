Украинская разведка подтвердила ликвидацию организатора пыточных украинцев

Российский Следком заявил о ликвидации Евгения Ананьевского, который был одним из организаторов пыточных в оккупированном Бердянске. Эту информацию впоследствии подтвердила украинская разведка.



Машина в которой был ликвидирован Евгений Ананьевский

Следователи РФ заявил, что возбудили уголовное дело по факту убийства работника "исправительной колонии" в Бердянске Запорожской области.

Российское следствие считает, что 5 мая под машину Евгения Ананьевского было заложено взрывное устройство, сработавшее во время его пребывания в автомобиле. От полученных травм организатор пыточных на оккупированных территориях погиб на месте.

Главное управление разведки Украины подтвердило ликвидацию Евгения Ананьевского и указало на новые детали. По информации украинской разведки, взрыв произошел в 9:40, а взорванная машина Ford Kuga принадлежала Ананьевскому. ГУР отмечает, что ликвидированный был одним из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он работал до своей смерти.

"В результате подрыва причастного к пыткам над украинскими пленными Евгений Ананьевский ликвидирован. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — прокомментировали уничтожение Ананьевского в ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на оккупированной Херсонщине в прошлом году был взорван автомобиль с сотрудниками ФСБ и российскими военными, работавшими в застенках.

Также "Комментарии" писали, что украинские силы сопротивления ликвидировали 1 апреля коллаборанта из Луганщины. Он занимался российской пропагандой на оккупированных украинских территориях.



