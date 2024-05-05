Украинская разведка подтвердила ликвидацию организатора пыточных украинцев

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Slava Kot
Российский Следком заявил о ликвидации Евгения Ананьевского, который был одним из организаторов пыточных в оккупированном Бердянске. Эту информацию впоследствии подтвердила украинская разведка.
Машина в которой был ликвидирован Евгений Ананьевский
Следователи РФ заявил, что возбудили уголовное дело по факту убийства работника "исправительной колонии" в Бердянске Запорожской области.
Российское следствие считает, что 5 мая под машину Евгения Ананьевского было заложено взрывное устройство, сработавшее во время его пребывания в автомобиле. От полученных травм организатор пыточных на оккупированных территориях погиб на месте.
Главное управление разведки Украины подтвердило ликвидацию Евгения Ананьевского и указало на новые детали. По информации украинской разведки, взрыв произошел в 9:40, а взорванная машина Ford Kuga принадлежала Ананьевскому. ГУР отмечает, что ликвидированный был одним из организаторов застенков на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он работал до своей смерти.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на оккупированной Херсонщине в прошлом году был взорван автомобиль с сотрудниками ФСБ и российскими военными, работавшими в застенках.
Также "Комментарии" писали, что украинские силы сопротивления ликвидировали 1 апреля коллаборанта из Луганщины. Он занимался российской пропагандой на оккупированных украинских территориях.
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Ігор
сегодня, 15:18
Такі мікроуспіхи нічого стратегічно не вирішують. Не ховайтесь як щури коли від вас очікують чогось справді величного і надихаючого. Ви вже ховались під час олімпіади в Сочі, а потім був розстріл Небесної сотні та захоплення Криму де ви так само ховались як щури. Ворог не припиняє навіть на свята навпаки тисне ще більше. У вас є кілька подій: свято православної секти інавгурація і победобісся - покажіть себе нарешті.