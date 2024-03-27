Украинская певица заявила, что счастлива от того, что Путин вторгся в Украину

Певица с украинскими корнями, но пророссийской позицией Таисия Повалий снова подняла тему войны в Украине. В эфире программы Бориса Кочевникова на канале "Россия 1", певица поделилась своими мыслями о полномасштабном вторжении России в Украину. По ее словам, начало военных действий стало для нее "спасением". Она отметила, что в день начала войны оказалась в России, что назвала "божьим провидением".

Таисия Повалий высказалась в поддержку оккупантов

"Удивительно! Божье проведение! Мы с сыном ехали на съемку шоу с сумочкой, я в шубе и все. Но для меня это было как спасение! Эта ситуация с "СВО", я поняла, что меня спасают. Что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Многие люди говорят, что я слишком веселая, а я радуюсь, что я жива, что этот беспредел на Украине может закончиться," — заявила Повалий в интервью.

Кроме того, Повалий подчеркнула, что после начала военных действий она увидела возможность для окончания "беспредела", на что она надеялась. Она также затронула тему своего общественного восприятия в Украине, утверждая, что ее подвергли критике и лишили наград из-за ее пророссийской позиции. Повалий также начала рассуждать о Минских соглашениях. По ее мнению, народ был обманут.

Напомним, что Таисия Повалий в своих социальных сетях рассказала, что получила гражданство Российской Федерации. Публикация вызвала массу вопросов и споров среди публики.

Кроме того, бывшая украинская певица Таисия Повалий недавно цинично заявила, сообщив, кем себя все-таки себя называет. Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой"