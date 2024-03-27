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Украинская певица заявила, что счастлива от того, что Путин вторгся в Украину

Таисия Повалий рассказала как ее россияне "спасали" от войны

сегодня, 10:42
Автор:
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Черновалова Кристина
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Певица с украинскими корнями, но пророссийской позицией Таисия Повалий снова подняла тему войны в Украине. В эфире программы Бориса Кочевникова на канале "Россия 1", певица поделилась своими мыслями о полномасштабном вторжении России в Украину. По ее словам, начало военных действий стало для нее "спасением". Она отметила, что в день начала войны оказалась в России, что назвала "божьим провидением".

Украинская певица заявила, что счастлива от того, что Путин вторгся в Украину

Таисия Повалий высказалась в поддержку оккупантов

"Удивительно! Божье проведение! Мы с сыном ехали на съемку шоу с сумочкой, я в шубе и все. Но для меня это было как спасение! Эта ситуация с "СВО", я поняла, что меня спасают. Что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Многие люди говорят, что я слишком веселая, а я радуюсь, что я жива, что этот беспредел на Украине может закончиться," — заявила Повалий в интервью.

Кроме того, Повалий подчеркнула, что после начала военных действий она увидела возможность для окончания "беспредела", на что она надеялась. Она также затронула тему своего общественного восприятия в Украине, утверждая, что ее подвергли критике и лишили наград из-за ее пророссийской позиции. Повалий также начала рассуждать о Минских соглашениях. По ее мнению, народ был обманут.

Напомним, что Таисия Повалий в своих социальных сетях рассказала, что получила гражданство Российской Федерации. Публикация  вызвала массу вопросов и споров среди публики.

Кроме того, бывшая украинская певица Таисия Повалий недавно цинично заявила, сообщив, кем себя все-таки себя называет. Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой"



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Источник: https://news.telegraf.com.ua/zvezdy/2024-03-26/5842583-ya-zrozumila-shcho-mene-ryatuyut-povaliy-vrazila-tsinichnimi-zayavami-pro-rosiyske-vtorgnennya-v-ukrainu-video
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