Гражданка РФ: Таисия Повалий сделала публичное признание на фоне выборов

Известная артистка, чье имя долгое время ассоциировалось с украинской эстрадой, недавно оказалась в центре скандала. Таисия Повалий в своих социальных сетях рассказала, что получила гражданство Российской Федерации. Публикация вызвала массу вопросов и споров среди публики.

Таисия Повалий официально стала гражданкой России, подтверждая это на публике

Повалий поделилась новостью о получении российского гражданства на своей странице в Instagram, приложив к сообщению фотографию с избирательного участка в Москве. На снимке артистка демонстрирует российский паспорт на фоне баннера. Повалий выразила свои чувства по этому поводу следующим образом:

"Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня переполняет невероятная гордость из-за того, что я являюсь частью великого народа".





Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в обществе, особенно среди украинцев, ведь Повалий долгое время считалась одной из ярких представительниц украинской культуры. В недавнем интервью российским СМИ артистка назвала себя "советско-российской украинкой", что лишь усилило дискуссию вокруг ее личности и выбора.

Ранее “Комментарии” писали, что бывшая украинская певица Таисия Повалий недавно цинично заявила, сообщив, кем себя все-таки себя называет. Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой". Она также отмечает, что определяет свою миссию — объединить два государства, потому что в Украине и России "одна культура".

Также стало известно, что несмотря агрессию РФ, певица Ани Лорак не только осталась в России, но и, согласно последним сообщениям российских СМИ, подала заявление на получение гражданства этой страны