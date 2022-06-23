Украинская авиация нанесла удары по позициям оккупантов: подробности

22 июня стал действительно трагическим днем для российских захватчиков, которые ведут бои в Донецкой области, пытаясь продвигаться вперед, атаку мирные города и села Украины. Ударные группы украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24 на отлично справились с поставленным заданием. Был нанесен ряд авиаударов по позициям российских войск в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице в Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ.

Авиация. Фото: из открытых источников

В сводке Командования Воздушных Сил ВСУ сообщается, на восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов.

Защитники напоминают, что в украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, сброшенные или оставленные оккупантами.

В частности, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты была цела – это значит, что "Калибр" сбили на пути к цели.

Защитники напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов.

При обнаружении подобных опасных предметов нужно сразу известить органы власти, полицию или военных.



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