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Украинская авиация нанесла удары по позициям оккупантов: подробности

Украинская авиация выполнила поставленную задачу в Донецкой области

сегодня, 08:52
Автор:

Кравцев Сергей
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22 июня стал действительно трагическим днем для российских захватчиков, которые ведут бои в Донецкой области, пытаясь продвигаться вперед, атаку мирные города и села Украины. Ударные группы украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24 на отлично справились с поставленным заданием. Был нанесен ряд авиаударов по позициям российских войск в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице в Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ.

Украинская авиация нанесла удары по позициям оккупантов: подробности

Авиация. Фото: из открытых источников

В сводке Командования Воздушных Сил ВСУ сообщается, на восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов.                     

Защитники напоминают, что в украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, сброшенные или оставленные оккупантами.

В частности, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты была цела – это значит, что "Калибр" сбили на пути к цели.

Защитники напомнили, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов.

При обнаружении подобных опасных предметов нужно сразу известить органы власти, полицию или военных.                           

Читайте на портале "Комментарии" — Алексей Арестович подтвердил – Украина нанесла успешный удар по Крыму. 

Также издание "Комментарии" сообщало — время поджимает: эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, почему у Украины есть только один вариант – как быть с зерном в портах.

Украинская авиация нанесла удары по позициям оккупантов: подробности - фото 2




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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu/posts/400622578772363
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