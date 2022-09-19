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Украинская армия "получила" от РФ особый танк в Харьковской области

Украинские военные захватили самый современный российский танк Т-90М "Прорыв".

сегодня, 12:00
Автор:

Slava Kot
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Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и захватывают технику оккупантов. Недавно был захвачен один из самых прогрессивных танков армии РФ, им оказался танк Т-90М "Прорыв" со специальным защитным чехлом "Накидка". Об этом сообщает танкист из ВСУ на своем Youtube канале Shawshank Redemption.

Украинская армия "получила" от РФ особый танк в Харьковской области

Украинские военные захватили самый современный российский танк Т-90М "Прорыв". Фото из открытых источников

На фото от украинского военного заметно, что у российского танка нет значительных повреждений. Из чего можно предположить, что российские оккупанты оставили свою технику при бегстве от украинского контрнаступления в Харьковской области.

Это впервые такой танк попал в руки ВСУ. Ранее украинская армия уничтожила одну единицу такого военного вооружения в апреле. По российским источникам утверждается, что армия РФ во время полномасштабного вторжения в Украину привлекла 20 единиц Т-90М "Прорыв".

Посмотреть фото захваченного танка Т-90М "Прорыв" можно ниже:

Украинская армия ”получила” от РФ особый танк в Харьковской области - фото 2
Украинская армия ”получила” от РФ особый танк в Харьковской области - фото 3
Украинская армия ”получила” от РФ особый танк в Харьковской области - фото 4
Украинская армия ”получила” от РФ особый танк в Харьковской области - фото 5

Танк Т-90М "Прорыв" оснащен более современной и мощной техникой, чем его предыдущая версия Т-90М. В целом же российская разработка создавалась на основе танка Т-72.

Также танк был оснащен защитным чехлом "Накидка", который в несколько раз снижал возможность его атаковать противотанковыми ракетами из американских Javelin или британских NLAW.

Также читайте на портале "Комментарии" об украинских танкистах, попавших по российскому танку с невероятного расстояния более 10 км. Это им удалось сделать с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинский фермер недоволен действиями ВСУ . Как утверждает украинский рабочий, у него забрали трофейный танк.




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Источник: https://www.youtube.com/channel/UC0ZyGHYpxTJNXv1_hBTJzDw/community?lb=UgkxSjIWJ4uqGQUtDlogT6c1WYNL1eCc5W2p
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