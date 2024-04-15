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Украинская армия останавливает россиян оружием древних римлян

Украинские военные усовершенствуют оружие Древнего Рима, которое помогает останавливать продвижение России и уничтожает российскую военную технику.

сегодня, 10:46
Автор:
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Slava Kot
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Россия получила новые проблемы со стороны украинских военных, которые стали использовать аналоги древнеримского оружия, чтобы остановить продвижение оккупантов. Этим оружием стали острые звездообразные штыри, известные под названиями кальтропы, трибола, "ежи" или "чеснок".

Украинская армия останавливает россиян оружием древних римлян

Уничтожена российская военная техника. Фото из открытых источников

Как отмечает издание Forbes, украинские военные в очередной раз продемонстрировали изобретательность и показали "гениальное новое использование" очень старого оружия времен Древнего Рима. Россияне активно наступают и должны обеспечить свои войска поставками, однако украинские силы прерывают эти транспортные цепи, останавливая и уничтожая российскую военную технику благодаря кальтропам.

Украинская армия останавливает россиян оружием древних римлян - фото 2

Пример современной кальропы, применяемой Украиной на войне против России

Беспилотники сбрасывают кальтропы, которые после падения всегда будут иметь торчащие вверх штыри. Таким образом, российский транспорт наезжает на "ежи" и останавливается, а украинским бойцам легче его уничтожать.

Кальтропы используют в боях уже более двух тысяч лет. В первый раз это было зафиксировано в 313 году до н. э., когда персы применили "ежей" против армии Александра Македонского. Следующими, кто принял это оружие и активно применял стали древние римляне. Они использовали кальтропы в войнах, чтобы остановить лошадей, ведь штыри врезались в копыта лошади, и их было трудно удалить.

Впоследствии подобную военную технологию начали использовать и во Второй мировой войне против немцев, чтобы остановить их автомобили. Теперь украинская армия применяет оружие Древнего Рима, чтобы остановить наступление российских сил и уничтожать вражескую военную технику.

Это не первый раз, когда украинская армия проявила креативность и нашла простые и дешевые способы во время войны против России. Генерал США рассказал, как украинцы построили систему обнаружения российских дронов за 500 долларов.

Также "Комментарии" писали, что в России заявили об использовании Украиной "марсианских технологий".



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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/04/12/ukraine-teams-ancient-and-modern-weapons-to-stop-russian-trucks/?sh=2c908c183938
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