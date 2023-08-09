Украине удалось найти слабое звено РФ: в британской разведке раскрыли подробности

Пути военных поставок страны-агрессора в Черном море оказались под угрозой из-за украинских дронов. Украине удалось найти слабое звено. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке британской разведки в Twitter.

Черное море. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, 4 августа российский нефтяной танкер SIG был атакован и выведен из строя вблизи Керченского пролива, по всей видимости, беспилотным надводным судном.

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Это произошло через день после аналогичной атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после сорванной атаки на российские сторожевые катера, когда они, вероятно, сопровождали российское торговое судно Sparta IV.

По данным британской разведки, несмотря на то, что SIG и Sparta IV ходят под гражданскими флагами, они уже давно имеют контракты на перевозку топлива и военных грузов между Россией и Сирией. С 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут пройти через Босфор, в результате чего российские вооруженные силы в Сирии и Средиземном море сильно зависят от SIG, Sparta IV и нескольких других гражданских судов.

"Атаки показывают, что операции дронов становятся все более важным компонентом современной морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".



