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Украине нужен Patriot: в Воздушных силах указали на важные преимущества ЗРК

Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км

сегодня, 15:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Зенитный ракетный комплекс Patriot способен уничтожать цели на большом расстоянии. Лишь несколько единиц системы позволили бы закрыть большой участок воздушного пространства. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

Украине нужен Patriot: в Воздушных силах указали на важные преимущества ЗРК

ЗРК Patriot. Фото: Getty Images

Как пояснил Игнат, в настоящее время существует несколько модификаций дальнобойного комплекса. Последняя модификация ЗРК способна также сбивать и баллистические цели.

В общем, процент поражения различается в зависимости от технических характеристик комплекса. Здесь будет интересно сопоставить. Так, Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км, Бук М1 – 40 км, IRIS-T – 40 км, NASAMS – 40 км, С300 – 75 км.

"Понятно, что, если 150 км, то уже разместив те комплексы на определенном расстоянии друг от друга, то уже можно перекрыть четырьмя установками достаточно большой участок воздушного пространства", — рассказал Игнат.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, Patriot является чрезвычайно современным и эффективным комплексом, чьи радары способны обнаруживать цели от самых маленьких до самых больших чрезвычайно эффективно.

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