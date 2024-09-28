Украине легко не будет: на Западе рассказали, что показало турне Зеленского в США

Турне президента Украины Владимира Зеленского, включая его встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, показало, что дальше в войне Украины точно легко не будет. Голоса в Республиканской партии публично обвиняют его во вмешательстве в выборы в США, а симпатии их кандидата к Путину и его сдержанность в отношении Украины и ее президента, лицемерно замаскированные во время пятничной встречи в нью-йоркском "Трамп-тауэре", стали вопиющими. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "El País".

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента Украины

Авторы материала отмечают, что не совсем положительной для Киева является и реакция Белого дома. С одной стороны она щедра на финансовую и военную помощь, но в то же время Байден дал понять, что украинские войска по-прежнему не могут наносить удары по всей территории РФ.

Журналисты отмечают, что если коротко объяснить указания от Вашингтона Киеву, то речь идет о том, что нельзя ни уступать, ни усиливать напряженность. На опережение Путин повысил тон своих ядерных угроз в случае атаки на российскую территорию с помощью оружия, поставляемого любым другим атомным государством: тремя союзниками Киева — США, Великобританией и Францией.

"Война, зашедшая в тупик на поле боя, достигла той стадии зрелости, которая и наиболее опасна. Будущее Украины и Европы в целом будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся на шантаж агрессора. Как и в любых мирных переговорах, как знает Зеленский, каждая сторона должна пойти на уступки. Но от чего нельзя отказываться, так это от безопасности и сохранения свободной и суверенной Украины", — пишет издание.

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