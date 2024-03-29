Украине грозит большое наступление РФ: какие направления для прорыва может выбрать Кремль

Теперь российская армия изнурена после сложной и неэффективной наступательной кампании, но готовится к новым наступлениям.

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если мы говорим о наступлении на 2024 год, то действительно они к этому готовятся. У них есть на вторую половину 2024 года соответствующие планы. Но из-за истощения личного состава российских оккупационных войск они не могут восстановить ресурс и создать полноценные ударные группировки. Поэтому будущий наступление будет происходить локационно – скорее всего, это будет направление Временного Яра. Также это может быть Купянск и район Угледара. То есть повторение Авдеевской наступательной кампании по отдельно взятым локациям", — убежден эксперт.

Также Коваленко прокомментировал сообщение российских СМИ о возможном плане агрессора Владимира Путина занять Харьков и на этом завершить военные действия.

"Надо просто сравнить, сколько они потратили ресурса на то, чтобы захватить маленький город Авдеевку, где площадь боевых действий была неполной. 29 километров . Там было использовано более 120 тысяч личного состава. И сколько им понадобится ресурс, чтобы просто дойти или окружить Харьков. Есть ли такая группировка на территории РФ или она формируется? Нет, такой возможности просто нет, это банальное ИПСО", – отметил Коваленко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин готовится к новому рывку против Украины. По прогнозам, в мае-июне страна-агрессор может начать еще более массированное наступление с новыми силами. Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков считает, что перспектива усиления наступательных действий со стороны агрессора более чем очевидна.

По его мнению, Украина и так делает, что может. Хотелось бы от наших зарубежных партнеров.

Безусловно, продолжает он, помогло бы нам размещение (пусть даже в тылу) определенного контингента войск некоторых стран-членов НАТО на территории Украины. Пусть даже посредством миротворческих сил. Сам факт официального присутствия сил Альянса на территории нашей страны уже мог бы стать сдерживающим фактором для эскалации, считает эксперт. Он уверен, что Кремль на прямой военный конфликт с НАТО не пойдет, чтобы там не трещала российская пропаганда.