Украине грозит большое наступление РФ: какие направления для прорыва может выбрать Кремль

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Лиля Воробьева
Теперь российская армия изнурена после сложной и неэффективной наступательной кампании, но готовится к новым наступлениям.
Новое наступление РФ (фото из открытых источников)
Об этом сообщил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Если мы говорим о наступлении на 2024 год, то действительно они к этому готовятся. У них есть на вторую половину 2024 года соответствующие планы. Но из-за истощения личного состава российских оккупационных войск они не могут восстановить ресурс и создать полноценные ударные группировки. Поэтому будущий наступление будет происходить локационно – скорее всего, это будет направление Временного Яра. Также это может быть Купянск и район Угледара. То есть повторение Авдеевской наступательной кампании по отдельно взятым локациям", — убежден эксперт.
Также Коваленко прокомментировал сообщение российских СМИ о возможном плане агрессора Владимира Путина занять Харьков и на этом завершить военные действия.
"Надо просто сравнить, сколько они потратили ресурса на то, чтобы захватить маленький город Авдеевку, где площадь боевых действий была неполной.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин готовится к новому рывку против Украины. По прогнозам, в мае-июне страна-агрессор может начать еще более массированное наступление с новыми силами. Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков считает, что перспектива усиления наступательных действий со стороны агрессора более чем очевидна.По его мнению, Украина и так делает, что может. Хотелось бы от наших зарубежных партнеров.
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