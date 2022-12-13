Украинцы просят отменить комендантский час в новогоднюю ночь: что известно о петиции

В Украине зарегистрировали первую петицию по отмене комендантского часа на Новый год. Жители столицы, несмотря на войну и отключенное электричество, намерены встретить новогодний праздник. Но есть проблема, как поступить в ночь на 1 января с комендантским часом. Поэтому киевляне заранее подумали об этом и стали инициаторами первого обращения. Соответствующая петиция размещена на сайте Киевской государственной городской администрации.

Отмена комендантского часа в новогоднюю ночь (иллюстративный фото из открытых источников)

"Считаю, что стоит отменить комендантский час на Новый Год, так как все равно много людей будет возвращаться от друзей/родственников, далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали", – приводят собственные аргументы авторы этого обращения к власти.

Сейчас у петиции еще нет определенного количества голосов, чтобы руководители города рассмотрели эту проблему.

Вероятно, такая петиция может появиться и на сайте президента Зеленского.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что большинство украинцев часть расходов на новогодний и рождественский шопинг доначат ВСУ. Несмотря на сложности военного времени, большинство украинцев не будут отказываться от празднования Нового Года и Рождества. 61% планируют совершить праздничные покупки, хотя и будут покупать меньше товаров, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских потребителей компании "Делойт" в Украине. Согласно опросу бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг составит 1000 — 5 000 грн. Его преимущественно тратят на покупку продуктов питания, товаров для детей, а также одежду и обувь. Во время праздничного шопинга украинцы в первую очередь будут учитывать скидки.

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