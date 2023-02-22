Украинцы определились, где чувствуют себя безопаснее, - соцопрос

Самым безопасным местом для львиной доли украинцев является собственный дом: 25% чувствуют себя здесь в полной безопасности, 41% — в частичной. Такие данные приводят в отчете по результатам онлайн-исследования "Эмоционально-психологическое состояние украинцев", осуществленном компанией "Нью Имидж Маркетинг Груп" по заказу Украинского института будущего пишут "Комментарии".



Собственный дом и общественные места дают ощущение безопасности

"Вопрос ощущения безопасности оказывает бесспорное влияние на эмоционально-психологическое настроение, поэтому участникам опроса предложили оценить ощущение уровня безопасности в разных местах. И наиболее безопасным зафиксировано пребывание дома — 25% респондентов в собственном доме испытывают покой, 47% — в частичной безопасности – в частичной опасности, 5% – в полной опасности", – говорится в отчете.

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Довольно высоко и чувство безопасности в общественных местах, на улице, в транспорте, если рядом есть военные – 14% респондентов чувствуют себя в полной безопасности, 44% – в частичной. Еще 27% – в частичной опасности, 10% – в полной опасности. Находясь на улице, в полной безопасности чувствуют себя 7% респондентов, 49% – в частичной, 32% – в частичной опасности, 9% – в полной опасности. В общественных учреждениях и учреждениях в полной безопасности чувствуют себя 8% респондентов, 45% – в частичной безопасности, 32% – в частичной опасности, 10% – в полной опасности.

Авторы исследования также зафиксировали определенные отличия среди разных категорий опрашиваемых. Женщины значительно реже мужчин отмечали, что чувствуют себя в полной или частичной безопасности в общественных учреждениях или заведениях – 47% против 58% при общем показателе 53%.

Несколько выше показатели ощущения безопасности дома и на улице среди респондентов 18-35 лет. Участники 36-50 лет сравнительно реже отмечали ощущение полной или частичной безопасности дома.

Опрос проводился 9-15 февраля в разных регионах Украины (кроме городов на временно неподконтрольных территориях части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым). В нем приняли участие 1200 взрослых участников, которым предлагалось заполнить интерактивную онлайн-анкету. Статистическая погрешность не превышает 2,89%.

Как писали "Комментарии" ранее, относительное большинство украинцев согласились бы на смягчение приговоров для определенной категории коллаборантов. По данным исследования Социологической группы Рейтинг украинцы готовы частично "помиловать" учителей, социальных работников и врачей-коллаборантов.