Украинцы определились, что делать с мужчинами, которые избегают мобилизации

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Slava Kot
В октябре сотрудники ТЦК ужесточили информирование военнообязанных по мобилизации в Украине, в частности, были осуществлены рейды на концертные площадки, рестораны и торгово-развлекательные центры. Военный Назарий Кишак из 153 механизированной бригады поддержал такие меры мобилизации указав, что есть закон по которому каждый мужчина должен выполнять свой долг. Компания Active Group провела исследования и опросила украинцев, что делать с мужчинами, которые отказываются вступать в армию.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Согласно опросу Active Group, 71,3% респондентов слышали много раз о том, что некоторые мужчины отказывают стать на защиту Украины и не приобщаются к ВСУ. Еще 25,2% ответили, что такие есть, но их немного, а 3,5% респондентов указали, что не слышали о случаях, когда мужчины отказываются идти в армию для защиты страны.
Active Group также спросили, что нужно делать государству с мужчинами, которые категорически отказываются присоединяться к рядам ВСУ и защищать Украину:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о главных причинах, останавливающих мужчин от мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали о городах, в которых наибольшее число мужчин добровольно обращаются по поводу мобилизации.
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