Украинцы определились, что делать с мужчинами, которые избегают мобилизации

В октябре сотрудники ТЦК ужесточили информирование военнообязанных по мобилизации в Украине, в частности, были осуществлены рейды на концертные площадки, рестораны и торгово-развлекательные центры. Военный Назарий Кишак из 153 механизированной бригады поддержал такие меры мобилизации указав, что есть закон по которому каждый мужчина должен выполнять свой долг. Компания Active Group провела исследования и опросила украинцев, что делать с мужчинами, которые отказываются вступать в армию.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 71,3% респондентов слышали много раз о том, что некоторые мужчины отказывают стать на защиту Украины и не приобщаются к ВСУ. Еще 25,2% ответили, что такие есть, но их немного, а 3,5% респондентов указали, что не слышали о случаях, когда мужчины отказываются идти в армию для защиты страны.

Active Group также спросили, что нужно делать государству с мужчинами, которые категорически отказываются присоединяться к рядам ВСУ и защищать Украину:

— Дать возможность альтернативной службы – 55%

— Запретить работать на руководящих должностях – 30,4%

— Оставить без последствий – 22,5%

— Предоставить возможность официально купить отсрочку – 21,3%

— Штрафовать – 15,1%

— Лишить права голоса на время – 13,1%

— Привлечь к уголовной ответственности – 10,4%

— Лишать гражданства – 9,7%

— Принудительно мобилизовать – 6,4%

— Конфисковать имущество – 5,9%

— Другое – 6,9%

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главных причинах, останавливающих мужчин от мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о городах, в которых наибольшее число мужчин добровольно обращаются по поводу мобилизации.