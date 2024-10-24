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Украинцы определились, что делать с мужчинами, которые избегают мобилизации

Украинцы предлагают мужчинам, которые отказываются вступить в ряды ВСУ, разрешить альтернативную службу, предоставить возможность купить отсрочку, штрафовать или запретить занимать определенные должности.

сегодня, 16:40
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Slava Kot

В октябре сотрудники ТЦК ужесточили информирование военнообязанных по мобилизации в Украине, в частности, были осуществлены рейды на концертные площадки, рестораны и торгово-развлекательные центры. Военный Назарий Кишак из 153 механизированной бригады поддержал такие меры мобилизации указав, что есть закон по которому каждый мужчина должен выполнять свой долг. Компания Active Group провела исследования и опросила украинцев, что делать с мужчинами, которые отказываются вступать в армию.

Украинцы определились, что делать с мужчинами, которые избегают мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 71,3% респондентов слышали много раз о том, что некоторые мужчины отказывают стать на защиту Украины и не приобщаются к ВСУ. Еще 25,2% ответили, что такие есть, но их немного, а 3,5% респондентов указали, что не слышали о случаях, когда мужчины отказываются идти в армию для защиты страны.

Active Group также спросили, что нужно делать государству с мужчинами, которые категорически отказываются присоединяться к рядам ВСУ и защищать Украину:

  • — Дать возможность альтернативной службы – 55%
  • — Запретить работать на руководящих должностях – 30,4%
  • — Оставить без последствий – 22,5%
  • — Предоставить возможность официально купить отсрочку – 21,3%
  • — Штрафовать – 15,1%
  • — Лишить права голоса на время – 13,1%
  • — Привлечь к уголовной ответственности – 10,4%
  • — Лишать гражданства – 9,7%
  • — Принудительно мобилизовать – 6,4%
  • — Конфисковать имущество – 5,9%
  • — Другое – 6,9%

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главных причинах, останавливающих мужчин от мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о городах, в которых наибольшее число мужчин добровольно обращаются по поводу мобилизации.



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