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Украинцы определили, что для них станет победой в войне

Почти половина украинцев сочтут полное освобождение всех оккупированных территорий Украины победой в войне против России.

сегодня, 14:05
Автор:
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Slava Kot
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Несмотря на третий год войны большинство украинцев считают, что победой в войне против России станет освобождение всех территорий Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты социологического исследования компании Active Group.

Украинцы определили, что для них станет победой в войне

Что для украинцев означает победа в войне. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group 23,5% украинцев сочтут освобождение всей территории Украины по состоянию на 1991 год победой в войне. Вторым по популярности стал вариант об освобождении всех территорий, а также выплате компенсаций со стороны России за ее вторжение – 21,5%. Таким образом, 45% опрошенных считает победой освобождения всех территорий Украины. Кроме того, еще 13,6% украинцев будут считать победой исчезновения России.

За окончание войны на нынешней линии фронта, предложенной якобы Турцией в своем "мирном плане", выбрали 11,6% респондентов.

11,1% опрошенных полагают, что победой станет освобождение части территорий, которые Россия заняла после 24 февраля 2024 года. А 8,7% указывает, что победа это освобождение всех территорий, которые под оккупацией России оказались после начала полномасштабного вторжения.

За освобождение всей территории Украины кроме Крыма проголосовало 3,2% респондентов, а 1,5% опрошенных сочтут победой определенное отступление украинских сил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали минимальные условия для начала мирных переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали о том, что у украинцев начало меняться мнение о победе в войне. Большая часть украинцев продолжает верить в победу в войне, однако увеличивается количество тех, кто имеет противоположное мнение.



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Источник: https://t.me/c/1335760163/6779
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