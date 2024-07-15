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Украинцы не хотят идти воевать, но уверены, что территории нужно вернуть

Последний опрос показал, что у украинцев странное понимание того, как должна развиваться дальше ситуация

сегодня, 16:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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Война продолжается, но у украинцев так и остается очень странное представление о развитии ситуации, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, год назад по данным КМИС, 90% опрошенных украинцев были против "принудительной мобилизации" и при этом 84% рассчитывали на "возвращение всех территорий".

Украинцы не хотят идти воевать, но уверены, что территории нужно вернуть

Война в Украине

Теперь же, говорит эксперт, 46% убеждены, что уклоняться от войска "не стыдно" (еще 25% "не уверены" — по сути, 3/4 не считают необходимым воевать за свою страну), но при этом 75% "не готовы уступить территории ради мира".

"То есть, на 3-м году Великой войны где-то трое из четырех уверены, что четвертый не просто должен воевать, а должен отвоевать обратно им все территории. Ну или еще как-то все так устроить, чтобы без мобилизации", — отметил эксперт.

Хотя, по его словам, стоит отметить, что больше всего осуждают ухилянтов пожилые люди — 37%. То есть те, кто уж точно не может быть мобилизован. Кроме того, этот пункт представляет мнение и женщин – как вдов и матерей погибших, так и матерей и бабушек нынешних искателей убежища в Европе, то есть это очень неоднородные 3/4.

"При том 69% уверены, что французы, немцы, эстонцы, британцы должны прийти и свалить Россию, пока от половины до 3/4 украинцев "не стыдно быть уклоняющимся". В смысле Украина сможет победить (и вернуть территории), если Запад "поможет человеческим ресурсом". Чем именно убеждать рядового Андре, Эндрю и Андриса бросать налаженную на его же налоги жизнь в родной стране и идти убивать и умирать в украинских степях, я предполагаю, респонденты не представляют", — говорит эксперт.

При том, добавляет Голобуцкий, трое из четырех уверены (двое целиком, третий не очень), что как власть рискнет отдать России оккупированные территории, то будет "гражданское сопротивление".

"Получается абсурдная картина. Против кафира до 3/4 украинцев выйти не готовы, чтобы возвращать земли вооруженно. А вот против собственной власти – вполне, если она волшебным щелчком пальцев без привлечения граждан к войне не вернет территории сама. Это все тот же провал информационного и идеологического взаимодействия с гражданами. И отданная на откуп "хорошим русским" информационная повестка дня сыграла в этом не последнюю роль", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин Украину силой захватить не сможет, поэтому делает все для того, чтобы украинцы страдали и сами умоляли о мире.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid02vzzQZreXDu43Q23AkrdiH8NprE3vTzLwTdE25GJrMuBQuNzai1A1NfpDmLdUxMsPl
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