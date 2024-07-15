Украинцы не хотят идти воевать, но уверены, что территории нужно вернуть

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Ткачик Олеся
Война продолжается, но у украинцев так и остается очень странное представление о развитии ситуации, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, год назад по данным КМИС, 90% опрошенных украинцев были против "принудительной мобилизации" и при этом 84% рассчитывали на "возвращение всех территорий".
Война в Украине
Теперь же, говорит эксперт, 46% убеждены, что уклоняться от войска "не стыдно" (еще 25% "не уверены" — по сути, 3/4 не считают необходимым воевать за свою страну), но при этом 75% "не готовы уступить территории ради мира".
Хотя, по его словам, стоит отметить, что больше всего осуждают ухилянтов пожилые люди — 37%. То есть те, кто уж точно не может быть мобилизован. Кроме того, этот пункт представляет мнение и женщин – как вдов и матерей погибших, так и матерей и бабушек нынешних искателей убежища в Европе, то есть это очень неоднородные 3/4.
При том, добавляет Голобуцкий, трое из четырех уверены (двое целиком, третий не очень), что как власть рискнет отдать России оккупированные территории, то будет "гражданское сопротивление".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин Украину силой захватить не сможет, поэтому делает все для того, чтобы украинцы страдали и сами умоляли о мире.
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