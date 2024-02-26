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Slava Kot
После летнего контрнаступления, которое завершилось осенью 2023 года, Украина перешла к "активной обороне" и сдерживает российское наступление сразу на нескольких направлениях. Однако за это время Россия смогла захватить Авдеевку и еще несколько населенных пунктов. Компания Active Group провела социологическое исследование, в котором украинцы назвали ответственных за провал контрнаступления и обороны.
Украинцы назвали ответственных за провал контрнаступления и обороны. Фото из открытых источников
Согласно опросу Active Group, проведенному 24 февраля наибольшую ответственность за провал украинского контрнаступления и обороны несет президент Украины Владимир Зеленский – 40,6%.
На второе место в неудаче наступления украинцы назвали международных союзников и партнеров Украины – 39,1%. Тройку лидеров замыкает предыдущий министр обороны Алексей Резников – 28,2%.
Действующий глава Министерства обороны Рустем Умеров занял четвертое место в опросе. 27,1% украинцев считают его ответственным за результаты контрнаступления и обороны. На пятом месте оказался действующий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский – 25,6%. В то время как в опросе в декабре 2023 года украинцы назвали Валерия Залужного наиболее ответственным за провал контрнаступления и обороны.
Кого украинцы считают ответственным за результаты наступления и обороны Украины. Социологическое исследование Active Group
Наименее ответственными за результаты контрнаступления и обороны украинцы считают предпринимателей, переселенцев и волонтеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинцы относятся к избеганию мобилизации за уплату средств в бюджет.
Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали минимальные условия, при которых Украина может идти на мирные переговоры с Россией.
Обсуждения
Новости
Зеленский президент
сегодня, 18:11
Закалюжный виноват в провале контрнаступу. А в конце еще заявил, что ему нужно 500000 украинцев мобилизовать у Збройные Силы. И мало того, еще и не подчинился верховному главнокомандующему Зеленскому- отказался добровольно уходить, еще и выцыганил у Президента себе героя Украины. Закалюжный профнепригодный.
Sheva
сегодня, 16:36
Шо за нісенітниці, до чого тут Зеленський, до літньої компанії контрнаступу ?? Явно сайт працює на лаптєногих, фінансується звідтіля..
Sheva
сегодня, 16:33
Шо за нісенітниця.. До чого тут Зеленський до провалу в літній компанії ? Явно проплачена стаття лаптєногими..
Ігор
сегодня, 15:49
На першому місці - потужний корумпований Вирок Україні!