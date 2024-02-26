После летнего контрнаступления, которое завершилось осенью 2023 года, Украина перешла к "активной обороне" и сдерживает российское наступление сразу на нескольких направлениях. Однако за это время Россия смогла захватить Авдеевку и еще несколько населенных пунктов. Компания Active Group провела социологическое исследование, в котором украинцы назвали ответственных за провал контрнаступления и обороны.



Украинцы назвали ответственных за провал контрнаступления и обороны. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, проведенному 24 февраля наибольшую ответственность за провал украинского контрнаступления и обороны несет президент Украины Владимир Зеленский – 40,6%.

На второе место в неудаче наступления украинцы назвали международных союзников и партнеров Украины – 39,1%. Тройку лидеров замыкает предыдущий министр обороны Алексей Резников – 28,2%.

Действующий глава Министерства обороны Рустем Умеров занял четвертое место в опросе. 27,1% украинцев считают его ответственным за результаты контрнаступления и обороны. На пятом месте оказался действующий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский – 25,6%. В то время как в опросе в декабре 2023 года украинцы назвали Валерия Залужного наиболее ответственным за провал контрнаступления и обороны.

Кого украинцы считают ответственным за результаты наступления и обороны Украины. Социологическое исследование Active Group

Наименее ответственными за результаты контрнаступления и обороны украинцы считают предпринимателей, переселенцев и волонтеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинцы относятся к избеганию мобилизации за уплату средств в бюджет.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали минимальные условия, при которых Украина может идти на мирные переговоры с Россией.