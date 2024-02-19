Украинцы назвали минимальные условия, при которых Украина может идти на мирные переговоры с Россией

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам на условиях России. В Зеленском отреагировали на такие заявления и указали, что Россия предлагает исключительно условия капитуляции и проигрыша для Украины. Социологическое исследование компании Active Group выяснило, на какие минимальные условия согласны пойти украинцы для начала мирных переговоров по окончании войны с Россией.

Минимальные условия для начала мирных переговоров. Фото из открытых источников

Большинство украинцев считают, что начало мирных переговоров об окончании войны с Россией должно начаться при уходе российских войск. За начало мирных переговоров после ухода российских войск на границы 1991 выступили 26,1% украинцев. Еще 21,6% украинцев согласны на мирные переговоры, если Россия выведет войска и начнет выплачивать компенсации за вторжение.

18,9% украинцев назвали минимальные условия для начала мирных переговоров по окончании войны выход российских войск на линию 24 февраля 2022 года. Еще 5,2% поддерживают начало переговоров в случае выхода россиян со всей территории Украины за исключением Крыма.





Минимальные условия, по которым Украина может идти на мирные переговоры с Россией. Социологическое исследование Active Group



Таким образом, начало переговоров после вывода российских войск со всей территории Украины или некоторых ее частей поддерживают 71,8% украинцев.

За начало мирных переговоров с Россией без каких-либо условий выступают 5,2% опрошенных, а при остановке боевых действий 15,7%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил о готовности вести мирные переговоры для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Зеленского на заявления из Италии по поводу сигналов о мирных переговорах с Россией.