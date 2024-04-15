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Украинцы назвали минимальные условия для начала мирных переговоров с Россией

Большинство украинцев отвергает условия начала мирных переговоров, предложенных в турецком "мирном плане".

сегодня, 13:30
Автор:
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Slava Kot
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Война в Украине продолжается третий год, и за это время международные лидеры предложили разные мирные инициативы по ее окончанию. Последним из таких стал якобы "мирный план" Турции, предусматривающий замораживание войны. Портал "Комментарии" со ссылкой на опрос Active Group узнал, какие минимальные условия существуют среди украинцев для начала мирных переговоров.

Украинцы назвали минимальные условия для начала мирных переговоров с Россией

Война в Украине. Фото из открытых источников

В апрельском опросе Active Group был задан вопрос, при каких минимальных условиях Украина должна идти на переговоры с Россией. Самым популярным вариантом условий стал отход российских войск на линию 24 февраля 2022 года – 23,8%. Этот вариант получил почти на 10% больше поддержки, чем в подобном опросе в ноябре 2023 года.

Вторым по популярности вариантом минимальных условий для начала мирных переговоров для окончания войны в Украине стал выход российских войск и выплата компенсаций – 21%, а третьим, с результатом 20,8%, стал вариант об уходе армии РФ из украинских территорий по состоянию на 1991 год.

Начало мирных переговоров при остановке боевых действий, как было предложено в "мирном плане" Турции, поддерживает 16,8% опрошенных, а еще 7,7% считает, что мирные переговоры нужно вести без условий и как можно скорее.

Украинцы назвали минимальные условия для начала мирных переговоров с Россией - фото 2

При каких минимальных условиях Украина должна идти на мирные переговоры с Россией. Опрос Active Group

В Украине отреагировали на так называемый "мирный план" Турции, который назвали российским фейком. В частности, советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина имеет свой план для окончания войны, который основывается на Формуле мира, что предусматривает вывод российской армии из Украины и ответственность РФ за военную агрессию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали лучший "мирный план".

Также "Комментарии" писали о новом заявлении Китая о мирных переговорах об окончании войны в Украине.




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