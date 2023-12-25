Украинцы назвали главные аргументы "за" и "против" мобилизации женщин

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В ноябре и декабре в Украине активно обсуждается вопрос мобилизации женщин. Компания Active Group провела социологическое исследование и узнала, почему некоторые украинцы выступают против мобилизации женщин, в то время как другие поддерживают такую идею.
Аргументы за и против мобилизации женщин. Фото из открытых источников
Согласно исследованию Active Group в обществе называют три основные причины, почему некоторые люди против привлечения женщин в ВСУ:
Также в список возможных причин, почему не следует мобилизовывать женщин, попали: необходимость защитить женщин от врага; женщины не могут выдержать психологическое давление от военной службы; возможные случаи сексуального насилия в отношении женщин в ВСУ и другие.
Три главные причины, почему люди поддерживают привлечение женщин к ВСУ выглядит так:
Напомним, что во время итоговой пресс-конференции Владимиру Зеленскому задали вопрос о возможной мобилизации женщин. Президент не поддержал идею с мобилизацией женщин и добавил, что если такой закон будет принят Верховной Радой, то он его не подпишет.
Руководитель службы по связям Сухопутных войск Владимир Фитьо также прокомментировал ситуацию с мобилизацией женщин. По его словам, эту тему "расшатывает" российская пропаганда. Военный подчеркнул, что в ВСУ есть женщины-пилоты, женщины-артиллеристки, однако они делают это "исключительно по собственному желанию".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат объяснила при каких условиях может быть мобилизация женщин.
Обсуждения
Новости