Украинцы назвали главные аргументы "за" и "против" мобилизации женщин

В ноябре и декабре в Украине активно обсуждается вопрос мобилизации женщин. Компания Active Group провела социологическое исследование и узнала, почему некоторые украинцы выступают против мобилизации женщин, в то время как другие поддерживают такую идею.



Аргументы за и против мобилизации женщин. Фото из открытых источников

Согласно исследованию Active Group в обществе называют три основные причины, почему некоторые люди против привлечения женщин в ВСУ:

Война – мужское дело – 35,6%

Женщины должны оставаться дома и воспитывать детей – 34,3%

Женщины физически не могут выполнять военные задачи – 32,3%





Также в список возможных причин, почему не следует мобилизовывать женщин, попали: необходимость защитить женщин от врага; женщины не могут выдержать психологическое давление от военной службы; возможные случаи сексуального насилия в отношении женщин в ВСУ и другие.

Три главные причины, почему люди поддерживают привлечение женщин к ВСУ выглядит так:

Привлечение женщин является вынужденной мерой – 46,4%

Женщины могут выполнять много работ в ВСУ – 38%

Женщины имеют те же права, что и мужчины – 30,6%.





Напомним, что во время итоговой пресс-конференции Владимиру Зеленскому задали вопрос о возможной мобилизации женщин. Президент не поддержал идею с мобилизацией женщин и добавил, что если такой закон будет принят Верховной Радой, то он его не подпишет.

Руководитель службы по связям Сухопутных войск Владимир Фитьо также прокомментировал ситуацию с мобилизацией женщин. По его словам, эту тему "расшатывает" российская пропаганда. Военный подчеркнул, что в ВСУ есть женщины-пилоты, женщины-артиллеристки, однако они делают это "исключительно по собственному желанию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат объяснила при каких условиях может быть мобилизация женщин.