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Украинцы назвали главные аргументы "за" и "против" мобилизации женщин

Какие аргументы существуют за то, чтобы женщины проходили службу в ВСУ и против такой деятельности.

сегодня, 12:52
Автор:
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Slava Kot
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В ноябре и декабре в Украине активно обсуждается вопрос мобилизации женщин. Компания Active Group провела социологическое исследование и узнала, почему некоторые украинцы выступают против мобилизации женщин, в то время как другие поддерживают такую идею.

Украинцы назвали главные аргументы "за" и "против" мобилизации женщин

Аргументы за и против мобилизации женщин. Фото из открытых источников

Согласно исследованию Active Group в обществе называют три основные причины, почему некоторые люди против привлечения женщин в ВСУ:

  • Война – мужское дело – 35,6%
  • Женщины должны оставаться дома и воспитывать детей – 34,3%
  • Женщины физически не могут выполнять военные задачи – 32,3%

Украинцы назвали главные аргументы ”за” и ”против” мобилизации женщин - фото 2

Также в список возможных причин, почему не следует мобилизовывать женщин, попали: необходимость защитить женщин от врага; женщины не могут выдержать психологическое давление от военной службы; возможные случаи сексуального насилия в отношении женщин в ВСУ и другие.

Три главные причины, почему люди поддерживают привлечение женщин к ВСУ выглядит так:

  • Привлечение женщин является вынужденной мерой – 46,4%
  • Женщины могут выполнять много работ в ВСУ – 38%
  • Женщины имеют те же права, что и мужчины – 30,6%.

Украинцы назвали главные аргументы ”за” и ”против” мобилизации женщин - фото 3

Напомним, что во время итоговой пресс-конференции Владимиру Зеленскому задали вопрос о возможной мобилизации женщин. Президент не поддержал идею с мобилизацией женщин и добавил, что если такой закон будет принят Верховной Радой, то он его не подпишет.

Руководитель службы по связям Сухопутных войск Владимир Фитьо также прокомментировал ситуацию с мобилизацией женщин. По его словам, эту тему "расшатывает" российская пропаганда. Военный подчеркнул, что в ВСУ есть женщины-пилоты, женщины-артиллеристки, однако они делают это "исключительно по собственному желанию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат объяснила при каких условиях может быть мобилизация женщин.



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