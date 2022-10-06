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Украинцы могут зимой сидеть по 6-8 часов без света: из-за чего

Украине хватит имеющихся запасов угля, но при работающих энергоблоках

сегодня, 17:06
Автор:

Лиля Воробьева
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Из-за энергетического кризиса и полномасштабного вторжения РФ в Украину могут задействовать во время отопительного сезона веерные отключения электроэнергии. Такое заявление во время интервью УНИАН сделал бывший начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Корольчук.

Украинцы могут зимой сидеть по 6-8 часов без света: из-за чего

В Украине могу возникнуть проблемы со светом (фото из открытых источников)

Корольчук предположил, что электроэнергии Украине должно хватить даже без Запорожской АЭС. Кроме того, нашей стране хватит имеющихся запасов угля, но чтобы пройти зиму нужно, чтобы работали энергоблоки.

"У нас и угля достаточно, где-то 2,5 миллиона тонн – с сокращением потребления электроэнергии промышленностью, населением, нам этого хватает. Но, в условиях, если стабильно будут работать все блоки атомной электростанции. В ситуации остановки блока или двух блоков, выпадет тысяча или две тысячи мегаватт, и тогда, скорее всего, будут прибегать к веерным отключениям, то есть контролируемому процессу ограничения потребления электроэнергии. В 90-х годах такое было. Не прям такое, нельзя сравнивать, но было", — заявил Корольчук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинцев просят экономить электричество. Этот отопительный сезон станет самым сложным в украинской истории. Поэтому украинцам нужно начать экономить электроэнергию и перенести ее активное потребление на ночь. С таким обращением к гражданам выступил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Из-за того, что Запорожская АЭС оказалась под контролем россиян, украинская энергосистема будет работать с максимальной нагрузкой. Следовательно, экономия электроэнергии позволит сохранить энергетическую устойчивость страны.


 



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Источник: https://www.unian.ua/economics/energetics/ekspert-u-sferi-energetiki-korolchuk-v-ukrajini-budut-viyalovi-vidklyuchennya-do-8-godin-na-den-12001365.html
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