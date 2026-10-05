Украинцы и власть на грани: можно ли было избежать полномасштабной войны

На днях политики разных уровней заговорили о вариантах поиска мирного завершения войны. И хотя мнения по разным инициативам разделились, однако у многих остается болезненный вопрос.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что миллионы украинцев так или иначе задают у себя дома друг другу вопросы, такие тайные: "А можно было избежать этой войны как-то? Ну, с нашей стороны хотя бы? А можно было в 2014 году Минские соглашения — это была не катастрофа, а, может, это был какой-то компромисс?".

"Я уж не говорю о Стокгольмской такой, потенциальной. У меня самого нет ответа на этот вопрос. Да, мы уже не можем изменить это. В любом случае нам нужно анализировать то, потому что люди будут задавать эти вопросы. Десятки лет будут задавать эти вопросы. Понимаете? Вы общаетесь в своем кругу, вы – в своем, я – в своем. И я отмечаю на сегодняшний день такой рост очень депрессивного настроения. Понимаете?", — отметил политик.

Также, по его наблюдениям, все стали геополитиками, все коллеги в Верховной Раде. Никто, отметил он, не занимается внутренними проблемами, долгами бюджета, долгами в энергетике, катастрофическим управленческим кризисом, тупостью управленцев и неадекватностью монокоалиции, отвечающей за власть сегодня.

"Они же неадекватны сегодня во власти, давайте констатировать, и это уже признают все игроки, что кризис государственного управления во время войны, во время приближающейся катастрофы — это же ключевой внутренний вызов для нас", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о новых задачах в мобилизации.