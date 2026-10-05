Украинцы и власть на грани: можно ли было избежать полномасштабной войны

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Кречмаровская Наталия
На днях политики разных уровней заговорили о вариантах поиска мирного завершения войны. И хотя мнения по разным инициативам разделились, однако у многих остается болезненный вопрос.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что миллионы украинцев так или иначе задают у себя дома друг другу вопросы, такие тайные: "А можно было избежать этой войны как-то? Ну, с нашей стороны хотя бы? А можно было в 2014 году Минские соглашения — это была не катастрофа, а, может, это был какой-то компромисс?".
Также, по его наблюдениям, все стали геополитиками, все коллеги в Верховной Раде. Никто, отметил он, не занимается внутренними проблемами, долгами бюджета, долгами в энергетике, катастрофическим управленческим кризисом, тупостью управленцев и неадекватностью монокоалиции, отвечающей за власть сегодня.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о новых задачах в мобилизации.