Українці та влада на межі: чи можна було уникнути повномасштабної війни

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Кречмаровская Наталия
Днями політики різних рівнів заговорили про варіанти пошуку мирного завершення війни. І хоча думки щодо різних ініціатив розділилися, однак у багатьох залишається болюче питання.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що мільйони українців так чи інакше задають в себе в домівках один одному питання, такі таємні: “А можна було уникнути цієї війни якось? Ну, з нашого боку хоча б? А можна було у 2014 році Мінські угоди — це була не катастрофа, а, може, це був якийсь компроміс?”.
Також, за його спостереженнями, всі стали геополітиками, всі колеги в Верховній Раді. Ніхто, зазначив він, не займається внутрішніми проблемами, боргами бюджету, боргами в енергетиці, катастрофічною управлінською кризою, тупістю управлінців і неадекватністю монокоаліції, яка відповідає за владу сьогодні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про нові задачі в мобілізації.