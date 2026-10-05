logo_ukra

BTC/USD

85626

ETH/USD

2704.4

USD/UAH

45.06

EUR/UAH

50.48

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Українці та влада на межі: чи можна було уникнути повномасштабної війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Українці та влада на межі: чи можна було уникнути повномасштабної війни

Народний депутат Кучеренко розповів про настрої українців та оцінив дії влади

5 жовтня 2026, 17:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Днями політики різних рівнів заговорили про варіанти пошуку мирного завершення війни. І хоча думки щодо різних ініціатив розділилися, однак у багатьох залишається болюче питання. 

Українці та влада на межі: чи можна було уникнути повномасштабної війни

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що мільйони українців так чи інакше задають в себе в домівках один одному питання, такі таємні: “А можна було уникнути цієї війни якось? Ну, з нашого боку хоча б? А можна було у 2014 році Мінські угоди — це була не катастрофа, а, може, це був якийсь компроміс?”.

“Я вже не кажу про Стокгольмську таку, потенційну. У мене самого немає відповіді на це питання. Так, ми вже не можемо змінити це. У будь-якому випадку нам треба аналізувати те, бо люди будуть ставити ці питання. Десятки років будуть ставити ці питання. Розумієте? Ви спілкуєтесь в своєму колі, ви — у своєму, я — у своєму. І я відзначаю на сьогодні таке зростання дуже депресивного настрою. Розумієте?”, — зауважив народний депутат. 

Також, за його спостереженнями, всі стали геополітиками, всі колеги в Верховній Раді. Ніхто, зазначив він, не займається внутрішніми проблемами, боргами бюджету, боргами в енергетиці, катастрофічною управлінською кризою, тупістю управлінців і неадекватністю монокоаліції, яка відповідає за владу сьогодні.

“Вони ж неадекватні сьогодні у владі, давайте констатувати, і це вже визнають усі гравці, що криза державного управління під час війни, під час катастрофи, яка наближається, — це ж ключовий внутрішній виклик для нас”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про нові задачі в мобілізації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/6889
Теги:

Новини

Всі новини