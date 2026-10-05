Українці та влада на межі: чи можна було уникнути повномасштабної війни

Днями політики різних рівнів заговорили про варіанти пошуку мирного завершення війни. І хоча думки щодо різних ініціатив розділилися, однак у багатьох залишається болюче питання.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що мільйони українців так чи інакше задають в себе в домівках один одному питання, такі таємні: “А можна було уникнути цієї війни якось? Ну, з нашого боку хоча б? А можна було у 2014 році Мінські угоди — це була не катастрофа, а, може, це був якийсь компроміс?”.

“Я вже не кажу про Стокгольмську таку, потенційну. У мене самого немає відповіді на це питання. Так, ми вже не можемо змінити це. У будь-якому випадку нам треба аналізувати те, бо люди будуть ставити ці питання. Десятки років будуть ставити ці питання. Розумієте? Ви спілкуєтесь в своєму колі, ви — у своєму, я — у своєму. І я відзначаю на сьогодні таке зростання дуже депресивного настрою. Розумієте?”, — зауважив народний депутат.

Також, за його спостереженнями, всі стали геополітиками, всі колеги в Верховній Раді. Ніхто, зазначив він, не займається внутрішніми проблемами, боргами бюджету, боргами в енергетиці, катастрофічною управлінською кризою, тупістю управлінців і неадекватністю монокоаліції, яка відповідає за владу сьогодні.

“Вони ж неадекватні сьогодні у владі, давайте констатувати, і це вже визнають усі гравці, що криза державного управління під час війни, під час катастрофи, яка наближається, — це ж ключовий внутрішній виклик для нас”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про нові задачі в мобілізації.