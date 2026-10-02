Новий таємний план мобілізації: в Раді вказали, кого тепер забиратимуть в армію

З 1 жовтня у ВНЗ України почала діяти нова норма, за якою студентів можуть відраховувати, якщо вони не складуть предмет "Основи національного спротиву".

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зауважив, що не зовсім розуміє формулювання такого правила.

“Якщо це предмет, який викладають в інституті, як будь-який інший, то, наприклад, ти математику не здав, тебе відрахували, не здав біологію, тебе відрахували, чи якісь інші предмети. Якщо це так само, тоді це одна ситуація. Але тоді незрозуміло, навіщо про це так голосно говорити, бо це виглядає справді дивно”, — дивується політик.

Якщо ж, за його словами, це водиться не як предмет обов'язковий до навчання, “а для того, щоб більше людей бусифікувати, тоді це зовсім інший підхід”. За його словами, чіткої відповіді щодо ситуації наразі немає.

Однак політик вказав на суттєву проблему.

“Сьогодні шукатимуть мільйон причин для того, щоб людей відраховувати і з університетів, і з інститутів, і з профтехучилищ для того, щоб їх можна було мобілізувати і бусифікувати. Це правда. І такі завдання стоять. І ми говоримо не просто там про тих, хто, можливо, справді, знайшов собі лазівку для того, щоб десь рахуватися, а для всіх. І сьогодні це максимально просуватимуть, максимально інтегруватимуть для того, щоб більше людей втратили відстрочку під час навчання, щоб їх можна було ТЦК схопити на вулиці та відправити до штурмових полків”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Кремль планує “дотискати” Київ до прийняття ультиматумів, про які раніше заявляв Путін.



