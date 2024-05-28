Украинцы чувствуют себя брошенными: что не так с помощь западных союзников

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Кравцев Сергей
Постоянные затягивания с поставками обещанного оружия от США и наложенные ограничения на его использование демотивируют украинцев и приводят к территориальным потерям на фронте на фоне непрерывного российского наступления, в частности в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "New York Post".
ВСУ. Фото из открытых источников
Как отмечает автор публикации, только что анонсированный новый пакет американской помощи на 275 миллионов долларов может быть слишком малым и слишком запоздалым с учетом полугодовой паузы в поставках.
Баррос отмечает, украинцы чувствуют себя брошенными. Моральный дух низкий, они не чувствуют поддержки. Они не в восторге от того, чтобы воевать, потому что понимают, что есть дефицит материалов, что нет гарантии, что они будут оснащены, вооружены и обучены должным образом.
По мнению аналитика, текущих американских поставок оружия и боеприпасов вряд ли будет достаточно, чтобы Украина могла начать эффективные контрнаступления против России. Эксперт убежден, что Вашингтон должен кардинально пересмотреть свое отношение к поддержке Украины.
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