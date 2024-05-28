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Украинцы чувствуют себя брошенными: что не так с помощь западных союзников

Как говорится в материале New York Post, своими ограничениями и долгими дискуссиями Запад не позволяет украинцам достичь успеха

сегодня, 15:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Постоянные затягивания с поставками обещанного оружия от США и наложенные ограничения на его использование демотивируют украинцев и приводят к территориальным потерям на фронте на фоне непрерывного российского наступления, в частности в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "New York Post".

Украинцы чувствуют себя брошенными: что не так с помощь западных союзников

ВСУ. Фото из открытых источников

"Сейчас россияне имеют инициативу по всему театру. Они диктуют место, время, интенсивность и темп военных действий. Украинцы остались на заднем плане и вынуждены реагировать", — заявил руководитель "российской" группы американского Института изучения войны Джордж Баррос.

Как отмечает автор публикации, только что анонсированный новый пакет американской помощи на 275 миллионов долларов может быть слишком малым и слишком запоздалым с учетом полугодовой паузы в поставках.

"Эта задержка дорого стоила, заставив Украину уступить дополнительную территорию, одновременно создав моральный кризис для добровольческих вооруженных сил страны", — говорится в публикации.

Баррос отмечает, украинцы чувствуют себя брошенными. Моральный дух низкий, они не чувствуют поддержки. Они не в восторге от того, чтобы воевать, потому что понимают, что есть дефицит материалов, что нет гарантии, что они будут оснащены, вооружены и обучены должным образом.

По мнению аналитика, текущих американских поставок оружия и боеприпасов вряд ли будет достаточно, чтобы Украина могла начать эффективные контрнаступления против России. Эксперт убежден, что Вашингтон должен кардинально пересмотреть свое отношение к поддержке Украины.

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Источник: https://nypost.com/2024/05/27/world-news/ukraine-forced-onto-back-foot-amid-weapons-shortages-and-bad-us-policy/
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