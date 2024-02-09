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Украинцев в оккупации запугивают санкциями за неявку на "выборы" Путина

Российские силовики начали запугивать жителей оккупированных территорий наказанием в случае отказа от голосования

сегодня, 18:43
Автор:
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Марьян Ощановский
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С 17 февраля члены так называемых "избирательных участков" приступят к обходу жителей временно оккупированных территорий с предупреждениями о санкциях за отказ от голосования на "выборах президента РФ".

Украинцев в оккупации запугивают санкциями за неявку на "выборы" Путина

Россияне готовят "выборы" в захваченных территориях. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, членов избирательных комиссий инструктируют россияне.

Отмечается, что обход продлится с 17 февраля по 7 марта во всех населенных пунктах оккупированных территорий. В ходе рейда работников будут сопровождать бойцы Росгвардии.

В Центре сопротивления отметили, что россияне засекретили адреса избирательных участков, чтобы скрыть отсутствие явки и количество участков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение назначить Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ, вероятно, вызовет негативную реакцию среди находящихся на фронте украинских военнослужащих, пишет издание The Washington Post. WP отмечает, что рядовые солдаты не очень любят Сырского, поскольку многие считают его командиром советского типа. Не менее резко о новом Главнокомандующем ВСУ высказались боевые офицеры.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают открывать милитаристские лагеря для подготовки детей к военным действиям. Гауляйтеры анонсировали создание клуба "Воин" на оккупированной территории Запорожской области. Клуб планируется открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра". В клубе подростков будут обучать огневой и инженерной подготовке. Таким образом, украинских детей будут готовить к службе в армии РФ.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-pochaly-pogrozhuvaty-meshkantsyam-tot-za-vidmovu-golosuvaty-na-vyborah/
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