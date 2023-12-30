Украинцев в оккупации лишили права на медицинскую помощь: что произошло

С 2024 года граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях, не смогут получить медицинскую помощь. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Оккупанты продолжают ограничивать права украинцев. Фото из открытых источников

Согласно данным Сопротивления, с 1 января помощь в оккупации можно будет получить только при наличии обязательного российского медицинского страхования. Соответствующее страхование могут получить лица, имеющие паспорт РФ.

Таким образом, отметили в Центре, враг пытается вынудить украинцев просить российское гражданство.

Сообщается, что при получении паспорта РФ оккупанты заставляют украинцев писать отказ от украинского гражданства, хотя это не обязательная процедура даже по законодательству РФ. То есть, россияне хотят юридически изменить демографический состав захваченных регионов, что является признаком геноцида, подчеркнули в Центре сопротивления.

Отмечается, что большинство жителей временно оккупированных территорий не получили паспорт РФ, несмотря на риски для своей жизни. Следовательно, заявили в Сопротивлении, местные жители со следующего года не смогут лечиться в захваченных россиянами больницах, кроме случаев неотложной помощи.

В Центре сопротивления подчеркнули, что, согласно международному праву, именно оккупанты обязаны отвечать за обеспечение жизнедеятельности оккупированного региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики создали базу жителей временно оккупированных территорий Украины, подозреваемых в нелояльности. Наполнением базы занимаются сотрудники ГРУ и ФСБ. Российским силовикам помогают местные коллаборанты.

