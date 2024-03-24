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Украинцев предупредили о новой опасной тактике РФ после удара "Кинжалами"

24 марта войска РФ ударили по Львовской области ракетами "Кинжал" из МиГ-31К.

сегодня, 16:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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24 марта утром российская армия атаковала один и тот же объект критической инфраструктуры во Львовской области. Сначала россияне ударили крылатыми ракетами или дронами Shahed , а затем аэробалистическими ракетами "Кинжал". По мнению аналитиков из Defence Express , это может свидетельствовать о новой тактике россиян, которую они наработали в Сирии.

Украинцев предупредили о новой опасной тактике РФ после удара "Кинжалами"

Российский МиГ-31К (фото из открытых источников)

В своем сообщении аналитики напоминают, что подобным образом РФ атаковала Одессу 15 марта. Тогда оккупанты нанесли повторный удар баллистическими ракетами туда, где уже продолжались поисково-спасательные работы. А повторные атаки увеличили количество жертв.

Так что аналитики делают предположение, что так россияне все и планировали с целью увеличения разрушений и жертв.

"Такое "ноу-хау" в тактике террора РФ "наработала" еще во время кампании ударов по Сирии. Следует быть готовым, что теперь эту "сирийскую" заготовку рашисты во время обстрелов нашей инфраструктуры могут начать использовать чаще, что может, в частности, усложнять спасательные работы и восстановление поврежденных объектов", — говорится в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия атаковала Украину 57 ракетами и дронами . В ночь на 24 марта Россия провела массированную атаку по Украине с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе. В Воздушных Силах ВСУ сообщили о количестве запущенных вражеских объектов РФ и сколько российских ракет и дронов удалось уничтожить благодаря работе украинские ПВО.

По данным Воздушных Сил, Россия атаковала Украину 57 воздушными объектами, из них 29 были российские ракеты, а остальные – 28 – "шахеды". Украинская система ПВО из 29 крылатых российских ракет Х-101/Х-55 уничтожила 18 целей. Из 28 ударных БПЛА "Shahed-136/131" противовоздушная оборона ликвидировала 25 объектов.



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