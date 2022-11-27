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Украинцев предупредили, что следующая неделя может быть очень тяжелой: подробности

Российские войска на следующей неделе могут устроить новые теракты

сегодня, 12:59
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Автор:

Лиля Воробьева

Россияне на следующей неделе могут снова обстреливать украинские энергетические объекты. Следовательно, людей просят сделать запас воды, еды, позаботиться о зарядке телефона и павербанка и найти ближайший "Пункт несокрушимости". Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Украинцев предупредили, что следующая неделя может быть очень тяжелой: подробности

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

"Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики", — сообщил Давид Арахамия.

Политик рассказал, что экстренные службы и представитель власти прорабатывают разные сценарии, проведено немало тренировок, чтобы отработать действия энергетиков и критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что "каждый знает, что должен делать".

"Мы готовимся. Готовятся военные. И мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший "Пункт несокрушимости". Мы обязательно выстоим, победим и заставим Россию за все заплатить", — написал Арахамия.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Украине треть западного оружия нуждается в ремонте. Одна из стран ЕС согласилась ремонтировать оружие у себя. Вооруженные силы Украины ежедневно выпускают 5-6 тысяч снарядов по российским позициям. Преимущественно для этого используется военная техника из США и других союзников Украины. Такая интенсивная эксплуатация нуждается в постоянном ремонте техники. Одна из стран ЕС согласилась создать пункты ремонта на своей территории. Издание ссылаясь на администрацию в Киеве и Вашингтоне утверждает, что попавшее в Украину оружие находится в интенсивном пользовании. Поэтому Пентагон при содействии Польши организовал пункт ремонта поставляемого в Украину западного оружия.

 



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Источник: https://t.me/David_Arakhamia/164
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