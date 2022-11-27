Украинцев предупредили, что следующая неделя может быть очень тяжелой: подробности

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Лиля Воробьева
Россияне на следующей неделе могут снова обстреливать украинские энергетические объекты. Следовательно, людей просят сделать запас воды, еды, позаботиться о зарядке телефона и павербанка и найти ближайший "Пункт несокрушимости". Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Давид Арахамия (фото из открытых источников)
"Следующая неделя может быть очень тяжелой. Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики", — сообщил Давид Арахамия.
Политик рассказал, что экстренные службы и представитель власти прорабатывают разные сценарии, проведено немало тренировок, чтобы отработать действия энергетиков и критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что "каждый знает, что должен делать".
"Мы готовимся. Готовятся военные. И мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший "Пункт несокрушимости". Мы обязательно выстоим, победим и заставим Россию за все заплатить", — написал Арахамия.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Украине треть западного оружия нуждается в ремонте. Одна из стран ЕС согласилась ремонтировать оружие у себя. Вооруженные силы Украины ежедневно выпускают 5-6 тысяч снарядов по российским позициям. Преимущественно для этого используется военная техника из США и других союзников Украины. Такая интенсивная эксплуатация нуждается в постоянном ремонте техники. Одна из стран ЕС согласилась создать пункты ремонта на своей территории. Издание ссылаясь на администрацию в Киеве и Вашингтоне утверждает, что попавшее в Украину оружие находится в интенсивном пользовании. Поэтому Пентагон при содействии Польши организовал пункт ремонта поставляемого в Украину западного оружия.
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