Украинцев хотят наказывать за игнорирование воздушной тревоги: что предлагают

Рада хочет наказывать граждан Украины, бизнес и должностных лиц, которые не обращают внимания на сообщения о воздушной тревоге. Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно нарушений законодательства в сфере гражданской защиты, совершенных в условиях военного положения (№7546), уже зарегистрирован в парламенте. Текст документа уже опубликован на официальном портале Совета.

Украинцев хотят наказывать за игнорирование воздушной тревоги (фото из открытых источников)

Что предлагают?

Разработчики законопроекта предлагают установить такие наказания, в частности, если оно совершено должностным лицом предприятия, учреждения, организации или гражданином – субъектом предпринимательской деятельности в условиях военного положения, если это нарушение причинило вред здоровью людей, – наказывается штрафом от одной до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. грн) или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Если такое нарушение было совершено повторно — наказание будет более жестким. За это предлагают наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет.

В частности, на людей, нарушивших действующее законодательство в сфере гражданской защиты, предлагают налагать следующие штрафы: на граждан от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн) и на должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн).

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Рада хочет увеличить штрафы за нецензурную брань .

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