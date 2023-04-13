Украинцам, проживающим в Словении, продлили право на бесплатный проезд

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Белоокая Ира
Украинцы смогут еще год бесплатно передвигаться по общественному транспорту, курсирующему по столице Словении
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Вместе с тем, как добавляют ниже: изменяются правила бесплатного проезда.
С собой необходимо прихватить: карточку временной защиты, документ, удостоверяющий личность, решение о предоставлении статуса беженца и справку о временной защите.
Бесплатный проезд будет предоставлен только тем гражданам, которые будут иметь при себе годовую карточку Урбана, ее каждый раз, пользуясь транспортом, нужно "чекинить", суммируют в сообщении.
Напомним, "Комментарии" писали, украинские беженцы в Европе должны сдать тест по языку: сколько времени на подготовку. В Литве потребуют знания государственного языка при трудоустройстве для украинских беженцев.
Читайте на сайте "Комментарии", грабили украинских беженцев: в Испании арестовали 10 россиян и украинцев Испанская полиция заявила, что разоблачила группу лиц, ограбивших украинцев на сумму более одного млн евро.
Как писали на сайте "Комментарии", каждый третий украинский беженец чувствует себя частью общества в принимающей стране, но столько же хотели бы вернуться домой. Об этом свидетельствуют данные опроса Агентства ЕС по основным правам (FRA), пишет издание "Комментарии", со ссылкой на Politico.
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