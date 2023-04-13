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Украинцам, проживающим в Словении, продлили право на бесплатный проезд

Еще год украинцы смогут ездить по городскому транспорту крупнейшего в Словении г. Любляна, бесплатно. Такое решение местные власти приняли в связи с войной в Украине, пишут «Комментарии» со ссылкой на Посольство Украины в Республике Словения.

сегодня, 12:05
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Автор:

Белоокая Ира

Украинцам, проживающим в Словении, продлили право на бесплатный проезд

Украинцы смогут еще год бесплатно передвигаться по общественному транспорту, курсирующему по столице Словении

"По официальному сообщению от LPP Ljubljana, прибывшим в Словению украинцам продолжается право на бесплатный проезд до 4 марта 2024 года", — отмечают в сообщении.


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Вместе с тем, как добавляют ниже: изменяются правила бесплатного проезда.

"Граждане Украины должны обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP, Slovenska cesta 56 для оформления именной годовой карты Урбана для бесплатного проезда", — подчеркивают в заявлении.

С собой необходимо прихватить: карточку временной защиты, документ, удостоверяющий личность, решение о предоставлении статуса беженца и справку о временной защите.

Бесплатный проезд будет предоставлен только тем гражданам, которые будут иметь при себе годовую карточку Урбана, ее каждый раз, пользуясь транспортом, нужно "чекинить", суммируют в сообщении.

Напомним, "Комментарии" писали, украинские беженцы в Европе должны сдать тест по языку: сколько времени на подготовку. В Литве потребуют знания государственного языка при трудоустройстве для украинских беженцев.
Читайте на сайте "Комментарии", грабили украинских беженцев: в Испании арестовали 10 россиян и украинцев Испанская полиция заявила, что разоблачила группу лиц, ограбивших украинцев на сумму более одного млн евро.

Как писали на сайте "Комментарии", каждый третий украинский беженец чувствует себя частью общества в принимающей стране, но столько же хотели бы вернуться домой. Об этом свидетельствуют данные опроса Агентства ЕС по основным правам (FRA), пишет издание "Комментарии", со ссылкой на Politico.



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Источник: https://www.facebook.com/UKRinSLO/posts/pfbid02RZ7hqFfQTiW1Uqc6oP8XXWYfGHcntfkZQAZxaXa94diSE57owVpTLQXmG5Lr37bgl
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