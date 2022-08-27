Украина ждет комплексы IRIS и NASAMS: на что они способны - в чем угроза для РФ

Зенитно-ракетные комплексы IRIS и NASAMS могут уничтожать российские самолеты и крылатые ракеты. Украина ожидает поставку этих систем. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

Комплексы IRIS и NASAMS. Фото: twitter com Parazyth

Юрий Игнат уточнил, что главная ценность IRIS и NASAMS для Украины в том, что они оснащены современными радарами и ракетами. Если Украины получит эти комплексы, то небо над Украиной будет еще лучше защищено от вражеской авиации. Меньше угроз станет и от российских крылатых ракет.

Что касается сроков поставки таких комплексов Украине, то об этом говорить пока рано. Они не разглашаются. При этом, учитывая неспокойную ситуацию в Украине, обучение украинские специалистов работать с IRIS и NASAMS может начаться совсем скоро. Курсы обучения пройдут в сжатые сроки, потому как Украина заинтересована в получении нового вооружения как можно оперативнее.

Игнат высказал надежду, что сроки обучения специалистов могут быть сокращены вдвое.

По словам спикера Командования Воздушных Сил ВСУ, очень хотелось бы, чтобы западные союзники Украины приняли решение о предоставлении Киеву современных истребителей с радарами и ракетами, которые усилят защиту неба. Украинские пилоты готовы в любой момент начать осваивать новую технику, нужно только политическое решение Запада.

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