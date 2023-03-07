Украина запросила у США кассетные бомбы

Украина расширила запрос на военную помощь от США. В частности, Украина просит от США противоброневые бомбы, содержащиеся в кассетных снарядах MK-20. Этот запрос — дополнение к 155-мм артиллерийским кассетным снарядам, которые Украина уже запросила. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

Касетний боєприпас

Издание, со ссылкой на членов Палаты представителей Джейсона Кроу и Адама Смита, входящих в комитет по вооруженным силам, сообщает, что Украина просит кассетную авиабомбу MK-20 для сброса отдельных взрывчатых веществ из беспилотников. Конгрессмены заявили, что украинские должностные лица призвали законодателей США на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце оказывать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку кассетных боеприпасов.

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Препятствием для их поставки может стать их запрет в более, чем в 120 странах (но не в США) из-за потенциальной угрозы гражданским и неизбирательного поражения.

Кассетный боеприпас — разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля". При разрыве кассетного боевого припаса высвобождает или выбрасывает суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера. Обычно применяется для уничтожения личного состава и транспортных средств. Представляют опасность для гражданского населения как во время применения, так и впоследствии. Неразорвавшиеся бомбы могут убивать или калечить гражданских лиц ещё долгое время после окончания военных действий, и их обнаружение и удаление требуют больших затрат. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключённой в мае 2008 года. По состоянию на 10 февраля 2022 года к Конвенции присоединились в общей сложности 123 государства в качестве 110 государств-участников и ещё 13 в качестве подписавших сторон.

Напомним, что в Украину уже поступили польские Patriot, а рашисты совершили очередное кровавое военное преступление.