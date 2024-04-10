Украина якобы продает Одесскую область Франции: в ЦПИ опровергли российский фейк

Среди некоторых Telegram-каналов распространилась информация о якобы продаже нескольких областей Украины другим странам. На это отреагировали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) и опровергли российский фейк.



Одесская область на карте Украины. Фото из открытых источников

В сети распространяются фотографии и дезинформация, что украинские власти якобы продают Одесскую область Франции, а Николаевскую пообещали передать Великобритании.





Как пояснили в ЦПД, россияне взяли за основу фейка фотографии народного депутата Украины с декабря 2022 года. Кроме того, информацию о "продаже" украинских областей вражеские Telegram-каналы также использовали старую и ложную.

"На самом деле это фейк, являющийся частью плана по дискредитации украинских властей. Проанализировав эту "новость", Центр установил, что рашисты распространяли идентичную информацию раньше — в декабре 2022 года", — сообщили в ЦПД.





В Центре противодействия дезинформации также объяснили цель российского фейка.

"Цель этой информационной кампании – создать иллюзию несамостоятельности Украины и посеять неуверенность украинцев в будущем страны", — подчеркнули в украинском учреждение.

В ЦПД также призвали проверять информацию, обращать внимание на источник распространения и относиться критически к подобным "новостям", чтобы не дать врагу ввести себя в заблуждение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о мобилизации женщин.

Также "Комментарии" писали об инциденте, произошедшем в Одесской области. Люди в военной форме упаковали несовершеннолетнего в автобус. По этому случаю полиция проводит расследование по похищению человека.