Украина якобы продает Одесскую область Франции: в ЦПИ опровергли российский фейк

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Slava Kot
Среди некоторых Telegram-каналов распространилась информация о якобы продаже нескольких областей Украины другим странам. На это отреагировали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) и опровергли российский фейк.
Одесская область на карте Украины. Фото из открытых источников
В сети распространяются фотографии и дезинформация, что украинские власти якобы продают Одесскую область Франции, а Николаевскую пообещали передать Великобритании.
Как пояснили в ЦПД, россияне взяли за основу фейка фотографии народного депутата Украины с декабря 2022 года. Кроме того, информацию о "продаже" украинских областей вражеские Telegram-каналы также использовали старую и ложную.
В Центре противодействия дезинформации также объяснили цель российского фейка.
В ЦПД также призвали проверять информацию, обращать внимание на источник распространения и относиться критически к подобным "новостям", чтобы не дать врагу ввести себя в заблуждение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о мобилизации женщин.
Также "Комментарии" писали об инциденте, произошедшем в Одесской области. Люди в военной форме упаковали несовершеннолетнего в автобус. По этому случаю полиция проводит расследование по похищению человека.
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