logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина взяла в окружение русских солдат в Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина взяла в окружение русских солдат в Курской области

Российские военные оказались в оперативном окружении украинских сил в Курской области.

сегодня, 09:03 comments2121
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинские силы в Курской области смогли взять в окружение российских солдат в селе Кременное. Зачистка населенного пункта будет нуждаться в ресурсах, однако враг зажат и может вести в основном оборонные действия.

Украина взяла в окружение русских солдат в Курской области

Украина взяла в окружение русских солдат. Фото: DeepState

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий и показали место оцепления российских сил в Курской области. Несмотря на то, что российские солдаты в Кременном находятся в окружении некоторое время, у них раньше были успешные попытки выйти за едой и боеприпасами.

"С первых дней Курской операции, противник в населенном пункте фактически находился в оперативном окружении. За последнее время удалось полностью оцепить группировку в деревне, но периодически проходят успешные попытки прорваться к окружающим на ВВТ с БК и едой", — указывает DeepState.

Как указывают аналитики, несмотря на сообщения, что село Кременное зачистили, российские силы до сих пор находятся там. Кроме того, в первые дни из-за такой ошибки солдаты РФ "в упор расстреляли ББМ командира одного из батальонов".

"С одной стороны зачистка отнимет много сил и ресурсов, с другой противник там зажат и ведет в основном оборонные действия", — заключают в DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях украинской и российской военной техники в Курской области за месяц боев. Украина потеряла на 35 единиц больше России.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны, который считает, что украинские силы могут покинуть Курскую область. По его словам, Украина выполнила ключевые задачи на этом направлении и не будет "упираться рогом", если у России будет значительное преимущество в живой силе и военной технике.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/20359
Теги:

Новости

Все новости