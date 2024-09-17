Украина взяла в окружение русских солдат в Курской области

Украинские силы в Курской области смогли взять в окружение российских солдат в селе Кременное. Зачистка населенного пункта будет нуждаться в ресурсах, однако враг зажат и может вести в основном оборонные действия.



Украина взяла в окружение русских солдат. Фото: DeepState

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий и показали место оцепления российских сил в Курской области. Несмотря на то, что российские солдаты в Кременном находятся в окружении некоторое время, у них раньше были успешные попытки выйти за едой и боеприпасами.

"С первых дней Курской операции, противник в населенном пункте фактически находился в оперативном окружении. За последнее время удалось полностью оцепить группировку в деревне, но периодически проходят успешные попытки прорваться к окружающим на ВВТ с БК и едой", — указывает DeepState.

Как указывают аналитики, несмотря на сообщения, что село Кременное зачистили, российские силы до сих пор находятся там. Кроме того, в первые дни из-за такой ошибки солдаты РФ "в упор расстреляли ББМ командира одного из батальонов".

"С одной стороны зачистка отнимет много сил и ресурсов, с другой противник там зажат и ведет в основном оборонные действия", — заключают в DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях украинской и российской военной техники в Курской области за месяц боев. Украина потеряла на 35 единиц больше России.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны, который считает, что украинские силы могут покинуть Курскую область. По его словам, Украина выполнила ключевые задачи на этом направлении и не будет "упираться рогом", если у России будет значительное преимущество в живой силе и военной технике.