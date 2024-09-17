Украина взяла в окружение русских солдат в Курской области

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Slava Kot
Украинские силы в Курской области смогли взять в окружение российских солдат в селе Кременное. Зачистка населенного пункта будет нуждаться в ресурсах, однако враг зажат и может вести в основном оборонные действия.
Украина взяла в окружение русских солдат. Фото: DeepState
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий и показали место оцепления российских сил в Курской области. Несмотря на то, что российские солдаты в Кременном находятся в окружении некоторое время, у них раньше были успешные попытки выйти за едой и боеприпасами.
Как указывают аналитики, несмотря на сообщения, что село Кременное зачистили, российские силы до сих пор находятся там. Кроме того, в первые дни из-за такой ошибки солдаты РФ "в упор расстреляли ББМ командира одного из батальонов".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях украинской и российской военной техники в Курской области за месяц боев. Украина потеряла на 35 единиц больше России.
Также "Комментарии" писали о ветеране войны, который считает, что украинские силы могут покинуть Курскую область. По его словам, Украина выполнила ключевые задачи на этом направлении и не будет "упираться рогом", если у России будет значительное преимущество в живой силе и военной технике.
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