Украина вскоре может получить "оружие будущего"



















Лазерная система DragonFire, способная уничтожать беспилотники и артиллерийские боеприпасы, должна поступить на вооружение британской армии в 2027 году. Однако министр обороны Грант Шеппс заявил, что это "оружие будущего" может попасть в Украину ранее, где и состоится боевой дебют DragonFire.



Пример применения лазерного оружия. Фото из открытых источников

Лазерное оружие раньше можно было видеть в фильмах, или читать о нем в научно-фантастических книгах, однако появляется все больше признаков того, что это "оружие будущего" станет реальностью в ближайшие годы.

Над лазерным оружием работает ряд стран, а одним из лидеров оказалась Великобритания, которая несколько месяцев назад провела успешные испытания и планирует оснастить свою армию таким оружием в 2027 году. Но лазерная система DragonFire может попасть в Украину еще раньше, где будет использована в борьбе с российскими беспилотниками и другими угрозами с воздуха, в частности, такой сценарий описал британский министр обороны Грант Шаппс.

"В Европе идет полноценная война, и мы имеем ультрасовременное, новаторское оружие, которое может пригодиться в ней. Я бы сказал, что не обязательно быть готовым на 100%, чтобы украинцы его получили. Нашей целевой датой является 2027 год, но, конечно, я проверю, как мы можем ускорить эту дату", – сказал Шаппс.

Аналитики считают, что лазерное оружие может оказаться в Украине во второй половине 2025 года. Пока экспертам непонятно, сможет ли эта военная технология стать эффективной, однако практическое применение на войне в Украине сможет дать ответ.

DragonFire – это лазерное оружие, которое нацеливает интенсивный луч света на объект, что приводит к его структурным повреждениям. В Минобороны Великобритании указывают, что лазерная система имеет ряд преимуществ над сегодняшними средствами ПВО. Например, это высокая точность оружия, которая может поразить цель размером с монету с расстояния километра, а также дешевизна. Один выстрел стоит 10 фунтов (около 500 гривен).

Видео с испытаниями лазерного оружия британскими военными можно увидеть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лазерное оружие активно испытывают в США и Китае.

Также "Комментарии" писали, что Украина скопировала лучшее оружие России, которое теперь будет применяться против оккупантов.