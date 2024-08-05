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Украина всему миру доказала, что угрозы РФ ничего не стоят: как облажался Кремль

Россия регулярно угрожает ядерным оружием, однако все ее слова являются обычным блефом

сегодня, 20:47
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Ткачик Олеся

Третья мировая война идет прямо сейчас, об этом порталу "Комментарии" сообщил управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний. По его словам, Украина является одним из эпизодов этой войны.

Украина всему миру доказала, что угрозы РФ ничего не стоят: как облажался Кремль

Ядерное оружие РФ

"Я считаю, что Третья мировая уже идет. С этим также связано активное наращивание ядерного арсенала. История Украины показала, что только ядерное оружие способно обеспечить безопасность страны и ее суверенитет. Нужно помнить тот эпизод, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии, которые, как оказалось, не так уж много стоят", — сказал Загородний.

При этом он считает, что политика Соединенных Штатов подталкивает многие страны к тому, чтобы обладать ядерным оружием. В частности, как напомнил эксперт, глава польского МИД Сикорский в одном из интервью сказал, если США не будут выполнять свои союзнические обязательства перед другими странами, то все страны начнут активно разрабатывать ядерное оружие, что сильно усложнит ситуацию для тех же США.

Кроме того, Загородний добавил, что все угрозы России по использованию ядерного оружия остались только угрозами.

"Украина уже продемонстрировала, что это полный блеф. Тем более что был уже факт, когда Украина повредила три загоризонтных станции, которые являются частью ядерного щита России. И ничего в ответ не случилось. Хотя по всем правилам нужно было начинать ядерную войну. Вот только вопрос: против кого? Также Украина продемонстрировала, что это блеф, продавив удары по территории России западным вооружением. Ударили, но ничего не произошло", — заявил Загородний.

По его словам, примеров того, что Украина переходила "красные линии", на которые указывал Дмитрий Медведев, было множество, но опять-таки ничего не произошло.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, действительно ли началась Третья мировая война.




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Источник: https://society.comments.ua/ua/news/developments/chi-spravdi-tretya-svitova-viyna-vzhe-pochalasya-scho-vidbuvaetsya-u-sviti-738258.html
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