Украина всему миру доказала, что угрозы РФ ничего не стоят: как облажался Кремль

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Ткачик Олеся
Третья мировая война идет прямо сейчас, об этом порталу "Комментарии" сообщил управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний. По его словам, Украина является одним из эпизодов этой войны.
Ядерное оружие РФ
При этом он считает, что политика Соединенных Штатов подталкивает многие страны к тому, чтобы обладать ядерным оружием. В частности, как напомнил эксперт, глава польского МИД Сикорский в одном из интервью сказал, если США не будут выполнять свои союзнические обязательства перед другими странами, то все страны начнут активно разрабатывать ядерное оружие, что сильно усложнит ситуацию для тех же США.
Кроме того, Загородний добавил, что все угрозы России по использованию ядерного оружия остались только угрозами.
По его словам, примеров того, что Украина переходила "красные линии", на которые указывал Дмитрий Медведев, было множество, но опять-таки ничего не произошло.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, действительно ли началась Третья мировая война.
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