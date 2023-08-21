Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик РФ – СМИ

В сеть попали фотографии с российского военного аэродрома "Сольцы", потерпевшего удары беспилотника. Там был уничтожен первый стратегический ядерный бомбардировщик, сообщает The Moscow Times.



Уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3. Фото из открытых источников

Министерство обороны РФ сообщило, что в результате атаки на аэродром был поврежден один самолет. Однако на фото виден полностью уничтоженный Ту-22М3.

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Издание отмечает, что ранее украинские дроны во время атак уничтожали и повредили более десяти самолетов и вертолетов в разных частях России, Беларуси и аннексированного Крыма, однако впервые смогли полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик России.

The Москва Times указывает, что в России не осталось инженерно-технической базы для построения новых ядерных бомбардировщиков.

Ту-22М – это российский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Первый полет самолета был совершён в 1977 году, а на вооружение Ту-22М был принят в 1983 году. Самолет может развивать максимальную скорость до 2300 км/ч, а его боевой радиус составляет более 1500 км. Ту-22М3 – модифицированный самолет предыдущей версии, имеющий три точки крепления для ракет. Таким образом, бомбардировщик способен нести 3 ракеты Х-22 с обычной боевой частью или с ядерной боеголовкой.

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