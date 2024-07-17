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Украина вернула домой палача «азовцев», который сотрудничал с орками и отказывался от обмена (ВИДЕО)

Информация об украинском палаче военнопленных была передана в органы

сегодня, 18:54
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Ткачик Олеся

В среду, 17 июля, в рамках нового "большого обмена" домой вернулся Максим Бобылев из Херсонской области. Впрочем, информация о его возвращении взорвала соцсети. Военные его обвиняют в том, что он якобы перешел на сторону врага и даже истязал пленных "азовцев".

Украина вернула домой палача «азовцев», который сотрудничал с орками и отказывался от обмена (ВИДЕО)

Максим Бобылев

"Продолжают ли возвращать наших людей? И я вижу среди людей не человека, а собаку. Бобылев Максим – был причастен к избиениям бойцов подразделения ОЗСП "Азов". Участвовал в "приемках" и сотрудничал с администрацией. Отказывался от украинского гражданства. Выражал желание для получения гражданства РФ. Информацию я уже передавал соответствующим органам. Сейчас все будут воспринимать этого человека как героя? Где Азов? – написал в Инстаграмме друг Аист.

Кроме того, утверждается, что Бобылев сдавал врагу всю известную ему информацию о военных. Он якобы дружил с самым большим палачом, который был на Оленовке и был причастен ко всем "приемкам" именно "азовцев". Более того, Бобылев вроде бы отказывался идти на обмен.

"Один из тех, кого вернули – Бобылев Максим. Отказывался от украинского гражданства, просил гражданство РФ. Бил азовцев в плену на демонстрацию оккупантам и тесно сотрудничал с пидорами. Информация от ранее пленного азовца в Instagram. Более того, друг Аист передавал информацию об этом палаче нашим органам, но его утвердили к обмену. При этом опять ни одного азовца не поменяли... Не думайте лепить из него героя", — заявил в Фейсбуке активист Александр Аронец.

Впрочем, в комментариях к этому сообщению военная Елена Белозерская предложила "простить палача".

"Если это правда, предлагаю в юридическом смысле его простить. Ибо пленение это пленение, человек сломался. Не следует его преследовать. Но руки не подавать, в приличное общество не брать. Пожизненно. Разве что сумеет оправдаться какими-нибудь достойными поступками", — отметила Белозерская.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня в рамках большого обмена домой из вражеского плена вернулись 95 защитников.




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Источник: https://society.comments.ua/
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