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Украина ведет войну не только против России, включились еще две страны: в ОП сделали заявление

Украина воюет не против Российской Федерации, а против союза РФ, Северной Кореи и Ирана, уверен Михаил Подоляк

сегодня, 15:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина воюет уже не только против России, но и против Северной Кореи и Ирана, которые вступили в союз со страной-агрессором. Западу надо донести, что, если они не хотят вступать в войну, то должны обеспечить Киев всем необходимым для решения этих проблем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Телеграф" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Украина ведет войну не только против России, включились еще две страны: в ОП сделали заявление

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, будет понятно, какая экономика с одной стороны, а какая – с другой. какими силами располагают стороны. 

"И здесь важно подчеркнуть, что это не война России против Украины, ни в коем случае. Украина ведет войну против тройственного альянса – РФ, Иран и КНДР. Беларусь вынесем отдельно, хотя эта страна предоставила полигоны, ресурсы и технику для агрессии против Украины. И тем не менее – против всех трех указанных стран введены санкции, каждая из них воспринимается как репрессивный и эскалационный режим. И сейчас Украине в одиночку предлагают решить сразу три глобальные проблемы, которые десятилетиями не решались. Но ключевой момент – решать эту проблему нам предлагают безресурсно", – высказался Подоляк.

Он назвал это одной из самых фатальных ошибок западной демократии. Именно поэтому Украине сейчас нужно донести до Запада простые и понятные месседжи: "Мы понимаем, что вы не хотите воевать напрямую. Да, вы имеете право бояться. Но это война другого порядка – война трех агрессивных стран, которые пытаются окончательно сломать глобальный порядок". И такой шанс у этого альянса есть".

Читайте также на портале "Комментарии" — какие изменения происходят внутри НАТО: нужна ли Украине помощь войск Альянса.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие процессы происходят в США и Европе: увеличились ли риски для Украины.




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Источник: https://news.telegraf.com.ua/politika/2024-03-07/5838531-esli-rossiya-ne-proigraet-to-dlya-evropy-voznikaet-ugroza-vechnoy-voyny-intervyu-s-mikhailom-podolyakom-chi
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:15

Гітлер теж врахував хто проти нього.


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