Украина ведет войну не только против России, включились еще две страны: в ОП сделали заявление

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Кравцев Сергей
Украина воюет уже не только против России, но и против Северной Кореи и Ирана, которые вступили в союз со страной-агрессором. Западу надо донести, что, если они не хотят вступать в войну, то должны обеспечить Киев всем необходимым для решения этих проблем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Телеграф" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Советник главы ОП отметил, будет понятно, какая экономика с одной стороны, а какая – с другой. какими силами располагают стороны.
Он назвал это одной из самых фатальных ошибок западной демократии. Именно поэтому Украине сейчас нужно донести до Запада простые и понятные месседжи: "Мы понимаем, что вы не хотите воевать напрямую. Да, вы имеете право бояться. Но это война другого порядка – война трех агрессивных стран, которые пытаются окончательно сломать глобальный порядок". И такой шанс у этого альянса есть".
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Также издание "Комментарии" сообщало – какие процессы происходят в США и Европе: увеличились ли риски для Украины.
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Ігор
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Гітлер теж врахував хто проти нього.