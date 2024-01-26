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Украина ведет одновременно две войны против России: СМИ раскрыли детали

По информации издания The Spectator, Украина изменила стратегию войны и бьет по самым болезненным местам РФ

сегодня, 11:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина сумела навязать России одновременно две войны. Одна – непосредственно на линии фронта. Другая – на территории РФ, которая меняет правила игры и наносит больше всего вреда оккупантам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Spectator. 

Украина ведет одновременно две войны против России: СМИ раскрыли детали

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание наводит пример удара украинскими беспилотниками по нефте — и газоперерабатывающему заводу и экспортному нефтяному терминалу в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. По словам журналиста, этот удар "серьезно подорвал способность России производить и экспортировать топливо".

"Фактически, эти беспилотники украинского производства оказались более успешными во введении санкций против российской торговли углеводородами, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российский экспорт", – отмечают журналисты. 

Авторы материала также добавили, что около 40% экономики РФ работает на войну. А большинство из этих расходов покрываются именно за счет продажи нефти и газа. Издание поясняет, что российская инфраструктура является идеальной мишенью для украинских беспилотников. 

"Насосные станции, терминалы СПГ и нефтеперерабатывающие заводы – это огромные, раскидистые промышленные объекты, которые удобно заполнять легковоспламеняющимся продуктом. Россия имеет одну структурную уязвимость, которой не имеет Украина: ее огромная территория и распыленная инфраструктура делают невозможным защиту каждого трубопровода, завода и моста", – говорится в материале. 

Издание также объясняет, что благодаря дронам и дальнобойным ракетам, Украина может сделать эту войну "слишком дорогой и болезненной для Путина, чтобы ее продолжать". А в дальнейшем, это может стать методом сдерживания, чтобы оккупанты несколько раз подумали перед тем, как начинать новую войну.

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Источник: https://www.spectator.co.uk/article/ukraines-new-strategy-hits-russia-where-it-hurts/
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