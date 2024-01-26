Украина ведет одновременно две войны против России: СМИ раскрыли детали

Украина сумела навязать России одновременно две войны. Одна – непосредственно на линии фронта. Другая – на территории РФ, которая меняет правила игры и наносит больше всего вреда оккупантам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Spectator.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание наводит пример удара украинскими беспилотниками по нефте — и газоперерабатывающему заводу и экспортному нефтяному терминалу в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. По словам журналиста, этот удар "серьезно подорвал способность России производить и экспортировать топливо".

"Фактически, эти беспилотники украинского производства оказались более успешными во введении санкций против российской торговли углеводородами, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российский экспорт", – отмечают журналисты.

Авторы материала также добавили, что около 40% экономики РФ работает на войну. А большинство из этих расходов покрываются именно за счет продажи нефти и газа. Издание поясняет, что российская инфраструктура является идеальной мишенью для украинских беспилотников.

"Насосные станции, терминалы СПГ и нефтеперерабатывающие заводы – это огромные, раскидистые промышленные объекты, которые удобно заполнять легковоспламеняющимся продуктом. Россия имеет одну структурную уязвимость, которой не имеет Украина: ее огромная территория и распыленная инфраструктура делают невозможным защиту каждого трубопровода, завода и моста", – говорится в материале.

Издание также объясняет, что благодаря дронам и дальнобойным ракетам, Украина может сделать эту войну "слишком дорогой и болезненной для Путина, чтобы ее продолжать". А в дальнейшем, это может стать методом сдерживания, чтобы оккупанты несколько раз подумали перед тем, как начинать новую войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — ключевые выводы 700 дней большой войны: что ждет нас дальше.



