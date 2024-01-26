Украина ведет одновременно две войны против России: СМИ раскрыли детали

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Кравцев Сергей
Украина сумела навязать России одновременно две войны. Одна – непосредственно на линии фронта. Другая – на территории РФ, которая меняет правила игры и наносит больше всего вреда оккупантам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Spectator.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Издание наводит пример удара украинскими беспилотниками по нефте — и газоперерабатывающему заводу и экспортному нефтяному терминалу в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. По словам журналиста, этот удар "серьезно подорвал способность России производить и экспортировать топливо".
Авторы материала также добавили, что около 40% экономики РФ работает на войну. А большинство из этих расходов покрываются именно за счет продажи нефти и газа. Издание поясняет, что российская инфраструктура является идеальной мишенью для украинских беспилотников.
Издание также объясняет, что благодаря дронам и дальнобойным ракетам, Украина может сделать эту войну "слишком дорогой и болезненной для Путина, чтобы ее продолжать". А в дальнейшем, это может стать методом сдерживания, чтобы оккупанты несколько раз подумали перед тем, как начинать новую войну.
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