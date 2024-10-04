logo

BTC/USD

61806.76

ETH/USD

2390.93

LTC/USD

64.38

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина в значительно худшем положении, чем хотелось бы: но возможны сюрпризы
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина в значительно худшем положении, чем хотелось бы: но возможны сюрпризы

Украина в худшем положении, чем бы хотелось, но в радикально лучшем, чем хотелось бы России и ее приспешникам

сегодня, 15:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В Украине часть политиков уверовала в скорые выборы и открыто готовятся к ним, говорит политолог Алексей Копытько. Как следствие, подчеркнул эксперт, они смещают обществу фокус.

Украина в значительно худшем положении, чем хотелось бы: но возможны сюрпризы

Украина

Как подчеркивает Копытько, до середины весны выборы технически невозможны. По его словам, должен случиться каскад рукотворных чудес, чтобы они в принципе состоялись. Сейчас концентрация всего внимания и усилий должна быть на обороне и подготовке к зиме, подчеркнул эксперт.

"От того, как будет пройден отрезок октябрь-ноябрь, будет зависеть зима (интенсивность ударов, характер боевых действий в целом). От зимы – общая атмосфера входа в избирательный процесс", — говорит Копытько.

По его словам, может статься, что число вменяемых желающих куда-то баллотироваться будет таким же ускользающе малым, как и желающих добровольно идти на госслужбу. Поэтому, говорит эксперт, стоит показать не в меру ретивым, что они потеряют голоса, если неправильно выстроят приоритеты.

"Мы сейчас в значительно худшем положении, чем хотелось бы. Но в лучшем, чем прогнозировалось весной и радикально лучшем, чем хотелось бы россиянам и их подельникам. Действия и настрой всех граждан имеют значение. Весной планы Кремля сломал Харьков. Летом неожиданностью стал Курск. Осень ещё может принести не только плохие сюрпризы", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению Копытько, все важные решения относительно войны России против Украины будут приниматься в ноябре. До этого времени РФ устроит террор мирных городов, попытается обрушить энергетику, тыл и фронт.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02KHKYKQmctMzLtqfgR5gJGzXibSdHpLvYHukTWHen3iri9oXZsvJaGqYTWcuh5Wzql
Теги:

Новости

Все новости