Украина в значительно худшем положении, чем хотелось бы: но возможны сюрпризы

В Украине часть политиков уверовала в скорые выборы и открыто готовятся к ним, говорит политолог Алексей Копытько. Как следствие, подчеркнул эксперт, они смещают обществу фокус.

Украина

Как подчеркивает Копытько, до середины весны выборы технически невозможны. По его словам, должен случиться каскад рукотворных чудес, чтобы они в принципе состоялись. Сейчас концентрация всего внимания и усилий должна быть на обороне и подготовке к зиме, подчеркнул эксперт.

"От того, как будет пройден отрезок октябрь-ноябрь, будет зависеть зима (интенсивность ударов, характер боевых действий в целом). От зимы – общая атмосфера входа в избирательный процесс", — говорит Копытько.

По его словам, может статься, что число вменяемых желающих куда-то баллотироваться будет таким же ускользающе малым, как и желающих добровольно идти на госслужбу. Поэтому, говорит эксперт, стоит показать не в меру ретивым, что они потеряют голоса, если неправильно выстроят приоритеты.

"Мы сейчас в значительно худшем положении, чем хотелось бы. Но в лучшем, чем прогнозировалось весной и радикально лучшем, чем хотелось бы россиянам и их подельникам. Действия и настрой всех граждан имеют значение. Весной планы Кремля сломал Харьков. Летом неожиданностью стал Курск. Осень ещё может принести не только плохие сюрпризы", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению Копытько, все важные решения относительно войны России против Украины будут приниматься в ноябре. До этого времени РФ устроит террор мирных городов, попытается обрушить энергетику, тыл и фронт.



