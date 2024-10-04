Все будет решаться в ноябре: до этого времени РФ устроит террор на всех фронтах

В октябре Россия
продолжает давление, неся колоссальные потери, получая контроль над руинами украинских
городов и отравленной на десятилетия землёй, говорит политолог Алексей Копытько.
При этом он подчеркнул, что масштаб временно оккупированной россиянами с начала
года территории сопоставим с тем, что наши контролируют в Курской области.
Украина
"Территории
нельзя сравнивать в лоб, городская агломерация и пересечённая аграрная
местность безусловно отличаются. Факт в том, что тональность дискуссии создает
видимость, словно Москва захватила уже ¾ Украины", — говорит эксперт.
По его словам,
россияне вкладывают безумные усилия в психологический надлом украинского
общества.
"Точно будут
продолжаться удары по мирным городам. С высокой вероятностью до выборов в США
они попытаются ещё раз выбить энергосистему. Зверства (расстрелы пленных) будут
подсвечивать. Чтобы спровоцировать обвал фронта (слухами о "сдаче Донбасса" и
др.) и резкое проседание тыла", — говорит Копытько.
Вот этого,
говорит он, допустить нельзя, особенно сейчас.
"Октябрь и начало
ноября – архиважный период по концентрации событий. Россияне попытаются
форсировать, чтобы на ближайший месяц обеспечить фон тотального разгрома
Украины. Они создают для западных обществ видимость бессмысленности помощи
Украине и пытаются сплотить свою группу поддержки, в которой далеко не всё
прекрасно", — говорит Копытько.
Эксперт напомнил,
что 12 октября — Рамштайн на высшем уровне, а 22-24 октября – саммит БРИКС в
Казани. По его словам, в этот период будут уточняться "коалиционные" позиции,
которые непосредственно касаются Украины.
"В ноябре ничего
не закончится. Но в ноябре, по итогам октября, выкристаллизуются решения,
которые могут быть либо ужасными для Украины, либо терпимыми. В том числе – в
плане объёмов помощи, характера гарантий и т.д. Не стоит об этом забывать", —
говорит Копытько.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что в ВР сообщили, что Украине будет все труднее получать помощь
от Запада.
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