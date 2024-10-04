Все будет решаться в ноябре: до этого времени РФ устроит террор на всех фронтах

В октябре Россия продолжает давление, неся колоссальные потери, получая контроль над руинами украинских городов и отравленной на десятилетия землёй, говорит политолог Алексей Копытько. При этом он подчеркнул, что масштаб временно оккупированной россиянами с начала года территории сопоставим с тем, что наши контролируют в Курской области.

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"Территории нельзя сравнивать в лоб, городская агломерация и пересечённая аграрная местность безусловно отличаются. Факт в том, что тональность дискуссии создает видимость, словно Москва захватила уже ¾ Украины", — говорит эксперт.

По его словам, россияне вкладывают безумные усилия в психологический надлом украинского общества.

"Точно будут продолжаться удары по мирным городам. С высокой вероятностью до выборов в США они попытаются ещё раз выбить энергосистему. Зверства (расстрелы пленных) будут подсвечивать. Чтобы спровоцировать обвал фронта (слухами о "сдаче Донбасса" и др.) и резкое проседание тыла", — говорит Копытько.

Вот этого, говорит он, допустить нельзя, особенно сейчас.

"Октябрь и начало ноября – архиважный период по концентрации событий. Россияне попытаются форсировать, чтобы на ближайший месяц обеспечить фон тотального разгрома Украины. Они создают для западных обществ видимость бессмысленности помощи Украине и пытаются сплотить свою группу поддержки, в которой далеко не всё прекрасно", — говорит Копытько.

Эксперт напомнил, что 12 октября — Рамштайн на высшем уровне, а 22-24 октября – саммит БРИКС в Казани. По его словам, в этот период будут уточняться "коалиционные" позиции, которые непосредственно касаются Украины.

"В ноябре ничего не закончится. Но в ноябре, по итогам октября, выкристаллизуются решения, которые могут быть либо ужасными для Украины, либо терпимыми. В том числе – в плане объёмов помощи, характера гарантий и т.д. Не стоит об этом забывать", — говорит Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР сообщили, что Украине будет все труднее получать помощь от Запада.



