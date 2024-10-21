Украина в 2022 году вела тайные переговоры с Россией: о чем договаривались

Между Украиной и Россией происходили тайные переговоры после начала полномасштабной войны, в частности, по зерновому соглашению. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post .

Рустем Умеров (фото из открытых источников)

Как отметил Умеров, в ходе этих переговоров стороны договорились о гуманитарном коридоре, что позволило эвакуировать с оккупированных территорий около 400 тысяч человек. Кроме того, удалось добиться соглашений по обмену военнопленными, политзаключенными и ранеными солдатами.

Министр обороны также рассказал, что итогом этих косвенных переговоров стало зерновое соглашение, которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море. Однако Россия со временем нарушила эти договоренности. Умеров подчеркнул, что Соединенные Штаты "всегда были в курсе" таких контактов, поскольку Украина проводила консультации по всем ключевым вопросам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле ответили, состоялись ли тайные переговоры Украины и России. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о конфиденциальных переговорах между Украиной и Россией относительно частичного прекращения огня, в частности массированных ракетных ударов, которые должны произойти в Катаре. Во время брифинга в Кремле представитель администрации Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Одно из них касалось возможных переговоров Украины и России в Катаре.

Американское издание Washington Post 17 августа опубликовало материал, в котором указывает, что российская и украинская делегации через посредство Катара должны были встретиться в Дохе в конце августа. Французское издание Le Monde сообщает, что косвенные переговоры касались соглашения "о прекращении ударов по энергетической и электрической инфраструктуре с обеих сторон", что расценивалось как "частичное прекращение огня для обеих стран".