Украина уже в третий раз ударила по одному из крупнейших НПЗ России: детали

Как передает портал "Комментарии", беспилотники ночью атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), в результате чего там возник пожар. С начала года это уже третий раз дроны прилетают на этот объект.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Несколько российских телеграм-каналов сообщили, что, по словам местных жителей, в районе Рязанского НПЗ под утро прогремели несколько взрывов, после чего там начался пожар.

Стоит отметить, 26 января Силы беспилотных систем ВСУ и ГУР повторно ударили по объектам "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Как сообщили в Генштабе ВСУ, в результате удара были зафиксированы взрывы и пожар в районе указанной цели.

"Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ Российской Федерации. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1", — отметили в Генштабе.

На следующий день стало известно, что Рязанский НПЗ приостановил работу после атаки украинских беспилотников. На заводе пылало нефтехранилище. Среди поврежденного оборудования — железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепродуктов. Повреждено железнодорожное наливное оборудование. Железнодорожные отгрузки не осуществляются, остановили переработку нефти.

Впервые украинские беспилотники ударили по Рязанскому НПЗ 24 января.

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