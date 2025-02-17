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Множество взрывов в РФ: в Минобороны страны-агрессора сделали паническое заявление

В России насчитали за ночь 90 беспилотников

17 февраля 2025, 06:52
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в Минобороны России заявили, что минувшей ночью их ПВО якобы обезвредила 90 беспилотников и управляемую ракету "Нептун-МД".

Множество взрывов в РФ: в Минобороны страны-агрессора сделали паническое заявление

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов", –
говорится в сообщении Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что 38 дроны якобы были сбиты над акваторией Азовского моря. Еще 24 – над Краснодарским краем, 15 – над оккупированным Крымом, 7 – над акваторией Черного моря.

Кроме того, говорится в сообщении Минобороны РФ, по 2 беспилотника якобы уничтожено над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БпЛА – над территориями Брянской и Белгородской области.

"Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря", – отметили в ведомстве Белоусова.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью в России раздавались взрывы, работало ПВО и произошли пожары из-за атаки БПЛА.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, мониторящий ситуацию экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который мониторит ситуацию.

Славянск-на-Кубани, Краснодарский край. По меньшей мере, пять взрывов прогремели вокруг города в районе Славянского НПЗ.

"Есть поражения и пожары на земле, однако информация о поражении НПЗ нуждается в уточнении. Предварительно не попали. Однако, учитывая, что за последнюю неделю это не в первый раз — идет подбор БПЛА и тактики для поражения. Вопрос времени", – отметил Андрющенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – сильные взрывы в РФ: какие два важных города оказались под атакой дронов.



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Источник: https://t.me/mod_russia/48981
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