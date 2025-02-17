Множество взрывов в РФ: в Минобороны страны-агрессора сделали паническое заявление

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в Минобороны России заявили, что минувшей ночью их ПВО якобы обезвредила 90 беспилотников и управляемую ракету "Нептун-МД".
Беспилотник. Фото: из открытых источников
В российском оборонном ведомстве утверждают, что 38 дроны якобы были сбиты над акваторией Азовского моря. Еще 24 – над Краснодарским краем, 15 – над оккупированным Крымом, 7 – над акваторией Черного моря.
Кроме того, говорится в сообщении Минобороны РФ, по 2 беспилотника якобы уничтожено над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БпЛА – над территориями Брянской и Белгородской области.
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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, мониторящий ситуацию экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который мониторит ситуацию.
Славянск-на-Кубани, Краснодарский край. По меньшей мере, пять взрывов прогремели вокруг города в районе Славянского НПЗ.
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