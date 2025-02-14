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Россия ночью содрогалась от взрывов: где произошли «прилеты»

Во многих областях России раздавались взрывы и произошли пожары

сегодня, 08:16
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Недилько Ксения

Сегодня ночью в России раздавались взрывы, работало ПВО и произошли пожары из-за атаки БПЛА.

Россия ночью содрогалась от взрывов: где произошли «прилеты»

Иллюстративное фото

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, мониторящий ситуацию экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который мониторит ситуацию.

Славянск-на-Кубани, Краснодарский край. По меньшей мере, пять взрывов прогремели вокруг города в районе Славянского НПЗ.

"Есть поражения и пожары на земле, однако информация о поражении НПЗ нуждается в уточнении. Предварительно не попали. Однако, учитывая, что за последнюю неделю это не в первый раз — идет подбор БПЛА и тактики для поражения. Вопрос времени", – отметил Андрющенко.

Сочи. Краснодарский край. Работало ПВО, официальный Краснодар отчитался о 2 сбитых БпЛА.

Ростовская область. Активная работа ПВО на севере (Шахтинский район) и на юге (Таганрог). Официальный Ростов отчитался о сбитии 4 БПЛА. Подтверждение поражения на земле отсутствует, добавил Андрющенко.

"Оккупированные территории. м. Приморск – Виноградное Запорожской области. Ряд взрывов предварительно с места указывают на поражение места базирования оккупантов. Уточняем. В официальные отчеты россиян не включены", – отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Официальное Минобороны РФ отчиталось о 50 сбитых БПЛА в течение ночи, в том числе 41 БПЛА — над Белгородской областью и 5 БПЛА над Воронежем.

Отчет отсутствует упоминание об оккупированных территориях и Краснодарском крае. То есть, общее количество БПЛА, примененных для атак по РФ превышает 60 минимум, заметил Петр Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что партизаны движения сопротивления на оккупированной территории фиксируют большую переброску с Донецкого направления на Бердянское направление живой силы.



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