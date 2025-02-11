Сильные взрывы в РФ: какие два важных города оказались под атакой дронов

В ночь на 11 февраля, в российских городах Энгельс и Саратов Саратовской области, прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку беспилотников. Как передает портал "Комментарии", информация появилась в российских пабликах.

Взрыв. Фото: из открытых источников

По информации каналов SHOT и Mash, над Энгельсом примерно около 4 часов по местному времени, прогремели минимум 11 взрывов. В том числе были слышны звуки, похожие на автоматные очереди. Все это было слышно в стороне местного аэродрома.

Кроме того, по словам местных жителей, сработала система тревоги, которая многих разбудила. По предварительным данным, якобы были уничтожено несколько воздушных целей. Незадолго до взрывов губернатор Саратовской области предупреждал, что для региона существует угроза атаки беспилотниками.

Позже SHOT опубликовал видео, на котором, как утверждается, слышно один из мощных взрывов в Энгельса этой ночью.

Параллельно с атакой на Энгельса, звуки взрывов было слышно в Саратове. По словам местных жителей, после взрывов, в районе местного НПЗ возник пожар.

Пока что ни по одному из двух инцидентов еще не было официальных данных о последствиях атаки.

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